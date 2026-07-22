Βανδάλισαν το γκράφιτι του «χρυσού σκόρερ» Φεράν στη Βαρκελώνη - Δείτε φωτό

Ένας καλλιτέχνης του δρόμου, ο TVBoy, ζωγράφισε την Τρίτη μια τοιχογραφία του επιθετικού της Εθνικής Ισπανίας, Φεράν Τόρες, να φιλά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στην πλατεία Joanic της Βαρκελώνης. Στην εικόνα απεικονιζόταν ο επιθετικός της Μπάρτσα, να φιλά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Δίπλα του υπήρχαν τα δύο αστέρια που συμβολίζουν τα δύο Παγκόσμια Κύπελλα της Ισπανίας, καθώς και το σύνθημα "Making History" (Γράφοντας Ιστορία).

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε την εικόνα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με ένα συγχαρητήριο μήνυμα προς την εθνική ομάδα και ιδιαίτερα προς τον Φεράν Τόρες για το γκολ της νίκης στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή.

Ωστόσο, το δημιούργημά του δεν άντεξε πάνω από ένα 24ωρο. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η τοιχογραφία βρέθηκε καλυμμένη με λευκή μπογιά πάνω στη μορφή του ποδοσφαιριστή, ενώ είχε γραφτεί το σύνθημα "Puta Espanya", που δεν χρειάζεται μετάφραση.



Οι αρχές της πόλης θεωρούν ότι ευθύνονται άτομα που ανήκουν στον αναρχοαυτόνομο χώρο και υποστηρίζουν την απόσχιση της Καταλονίας από την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

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