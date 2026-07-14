Τιτανομαχία στο Ντάλας για Γαλλία και Ισπανία (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) που θα μονομαχήσουν στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο τέλος της βραδιάς μόνο μία ομάδα θα έχει εξασφαλίσει θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00).

Δύο ομάδες που δίκαια βρίσκονται στους «4», έχοντας επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που τις ήθελαν να φτάνουν μέχρι το τέλος. Με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση, αλλά με κοινό στοιχείο την τεράστια ποιότητα σε όλες τις γραμμές και την επιθυμία να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Τα τελευταία χρόνια τα... λένε αρκετά συχνά, με τη «φούρια ρόχα» να είναι εκείνη που έχει να θυμάται ευχάριστες αναμνήσεις μετά τη νίκη με 2-1 στον ημιτελικό του Euro 2024 και εκείνη με το εντυπωσιακό σκορ 5-4 το περσινό καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Σε επίπεδο Μουντιάλ, η μοναδική μεταξύ τους μάχη ήρθε στη διοργάνωση του 2006, όταν η Γαλλία είχε νικήσει την Ισπανία με 3-1 στους «16» και είχε προκριθεί στα προημιτελικά.

Γαλλία

Στο στρατόπεδο των τυπικά γηπεδούχων, η Γαλλία μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τεράστια διαφορά με την αποψινή αντίπαλό της. Έχει παίξει το πιο πειστικό ποδόσφαιρο και έχει τον Κιλιάν Εμπαπέ σε απίθανη φόρμα, με τον σούπερ σταρ των «τρικολόρ» να μοιράζεται την κορυφή στη λίστα του πρώτου σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι με οκτώ τέρματα.

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν στα προημιτελικά απέκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες με 2-0 το Μαρόκο χάρη στα τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, σε ένα παιχνίδι που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και βρήκε τις λύσεις σε διάστημα έξι λεπτών επιθετικά με τα δύο αστέρια αυτής της εθνικής ομάδας. Ο Τσουαμενί επιστρέφει στη διάθεση του Ντεσάν, ο οποίος όμως δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο των Ραμπιό-Κονέ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

«Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία. Είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Τους αντιμετωπίσαμε επίσης στον ημιτελικό του Nations League το περασμένο καλοκαίρι… μας θεωρούσαν φαβορί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ισπανία είναι το πραγματικό φαβορί», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Ντεσάν.

Ισπανία

Στην αντίπερα όχθη, η Ισπανία είναι δύο βήματα μακριά από ένα δεύτερο... νταμπλ Euro και Μουντιάλ σε συνεχόμενες διοργανώσεις, όπως το είχε κάνει το 2008 και το 2010, καθώς αυτή τη στιγμή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και στοχεύει σε μια νέα μεγάλη επιτυχία με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο της.

Η «φούρια ρόχα» πέρασε στους «4» με έναν τρόπο που έμοιαζε με εκείνον κόντρα στην Πορτογαλία, αφού πέταξε εκτός διοργάνωσης το Βέλγιο με γκολ στο φινάλε του απίθανου Μερίνο που πέρασε ξανά ως αλλαγή στο παιχνίδι και έκρινε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Το να βρίσκεσαι στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εξαιρετικά δύσκολο και σκληρό. Όλοι οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δυνατοί, και ως ομάδα, είμαστε πολύ δυνατοί. Ο δρόμος προς τον τελικό είναι ορθάνοιχτος.

Η Γαλλία είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες για τον τίτλο ενώ τόσο εκείνη όσο και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε δώσει μεταξύ μας. Ο αγώνας της Τρίτης δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Ντε Λα Φουέντε που έχει να διαχειριστεί μόνο την απουσία του εξτρέμ Πίνο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν - Ντιν, Ουπαμεκανό, Σαλίμπα, Κουντέ - Ραμπιό, Κονέ - Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ - Εμπαπέ.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Πέδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)

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