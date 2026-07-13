Ντε Λα Φουέντε: «Δεν ήρθε η καλύτερη εμφάνιση του Γιαμάλ»

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε περιμένει έναν εντελώς διαφορετικό ημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία, σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, όπως τόνισε σε δηλώσεις του τη Δευτέρα (13/7).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «ρόχα» υπογράμμισε πως αμφότερες οι πλευρές έχουν εξελιχθεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον Λαμίν Γιαμάλ, εκφράζοντας την άποψη πως ο νεαρός άσος δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει την κορυφαία του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Ισπανία έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά αφήνοντας εκτός διοργάνωσης διαδοχικά την Αυστρία (3-0), την Πορτογαλία (1-0) και το Βέλγιο (2-1), και πλέον απέχει μία νίκη από την επιστροφή της στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2010.

Τότε, στον δρόμο προς το τρόπαιο, είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Γερμανίας στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, απέναντί της βρίσκεται η Γαλλία του Ντιντιέ Ντεσάν, μία ομάδα γεμάτη ποιότητα και με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Ντε λα Φουέντε, μιλώντας στην «Cadena Ser», αναγνώρισε τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έχει την ποιότητα για να διεκδικήσει την πρόκριση.

«Το να φτάσεις στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δυνατοί, αλλά και εμείς είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο δρόμος προς τον τελικό είναι μπροστά μας και είναι ανοιχτός.

Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο. Τόσο εκείνοι όσο και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε δώσει μεταξύ μας. Ο αγώνας της Τρίτης δεν θα έχει καμία σχέση με όσα έχουν προηγηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε ξεχωριστά και στον Λαμίν Γιαμάλ, εκτιμώντας πως ο 18χρονος άσος έχει ακόμη περιθώρια να ανεβάσει την απόδοσή του.

«Είμαι βέβαιος ότι η καλύτερη εμφάνισή του σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει έρθει ακόμη. Είναι ένας παίκτης με τεράστιο κίνητρο, έχει μεγάλη διάθεση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να διαχειριστεί λίγο καλύτερα το άγχος του. Βρίσκεται σε μια φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ντε λα Φουέντε αποθέωσε τον αρχηγό της ομάδας, Ρόδρι, χαρακτηρίζοντάς τον «...πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, το σημείο αναφοράς ολόκληρης της ομάδας και τον κορυφαίο στον κόσμο στη θέση του». Ειδική αναφορά έκανε επίσης στους μέσους Πέδρι, Φαμπιάν Ρουίθ και Μαρτίν Θουμπιμέντι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους στη λειτουργία της Ισπανίας.

Τέλος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός καθησύχασε για την κατάσταση των Νίκο Γουίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, αμφότεροι «...βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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