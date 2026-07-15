Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Αρνήθηκε πρόταση του Παναθηναϊκού ο Ρούμπιο»

Ο Ρίκι Ρούμπιο απάντησε αρνητικά σε πρόταση, με σημαντική αύξηση αποδοχών, που του έγινε από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με την «AS»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ρούμπιο

Τον Ρίκι Ρούμπιο φέρεται να προσέγγισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αλλά πήρε αρνητική απάντηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «AS», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέθεσε πρόταση στον Ισπανό γκαρντ. Η πρόταση άγγιζε το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που λαμβάνει ετησίως στην Μπανταλόνα, ωστόσο η απάντησή του δεν ήταν θετική.

«Ένας παίκτης δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν επειδή αρνήθηκε να υπογράψει με την ομάδα. Αυτός είναι ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος έλαβε πρόταση από την πράσινη ομάδα, συγκεκριμένα από τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής προσπάθησε να πείσει τον point guard να ενταχθεί στην ομάδα και του πρόσφερε 900.000 ευρώ, έναν μισθό σημαντικά υψηλότερο από αυτόν που κερδίζει τώρα.

Ωστόσο, ο Ισπανός ξεκαθάρισε στον θρυλικό προπονητή ότι ένιωθε πολύ άνετα στη Μπανταλόνα και δεν είχε καμία πρόθεση να φύγει», αναφέρει το δημοσίευμα του ισπανικού Μέσου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο