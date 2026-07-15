«Αρνήθηκε πρόταση του Παναθηναϊκού ο Ρούμπιο»

Τον Ρίκι Ρούμπιο φέρεται να προσέγγισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αλλά πήρε αρνητική απάντηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «AS», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέθεσε πρόταση στον Ισπανό γκαρντ. Η πρόταση άγγιζε το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που λαμβάνει ετησίως στην Μπανταλόνα, ωστόσο η απάντησή του δεν ήταν θετική.

«Ένας παίκτης δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν επειδή αρνήθηκε να υπογράψει με την ομάδα. Αυτός είναι ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος έλαβε πρόταση από την πράσινη ομάδα, συγκεκριμένα από τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής προσπάθησε να πείσει τον point guard να ενταχθεί στην ομάδα και του πρόσφερε 900.000 ευρώ, έναν μισθό σημαντικά υψηλότερο από αυτόν που κερδίζει τώρα.

Ωστόσο, ο Ισπανός ξεκαθάρισε στον θρυλικό προπονητή ότι ένιωθε πολύ άνετα στη Μπανταλόνα και δεν είχε καμία πρόθεση να φύγει», αναφέρει το δημοσίευμα του ισπανικού Μέσου.

Ricky Rubio turns down Panathinaikos https://t.co/CCqUlbsrEt — Sportando (@Sportando) July 15, 2026

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