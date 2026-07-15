«Νόμοι της καρδιάς»: Η Τσολπάν απειλεί τον Σεργκέν - Δείτε το trailer

Οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές των ηρώων και να ανατρέπουν τις ισορροπίες. Στο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, η Αζρά καλείται να αποφασίσει αν θα εμπιστευτεί τον Σεργκέν, την ώρα που η στήριξη ενός ανθρώπου από το παρελθόν πυροδοτεί νέες εντάσεις. Παράλληλα, μια δυσάρεστη αλήθεια για το μέλλον του δικηγορικού γραφείου της οικογένειας Τζεβχέρ ανοίγει έναν νέο κύκλο αγωνίας...

Ο Σεργκέν επιμένει πως είναι αθώος και δεν έχει προδώσει την Αζρά, όμως κάτω από το βάρος των στοιχείων που έχουν βγει στο φως, εκείνη το βρίσκει πολύ δύσκολο να τον πιστέψει. Ο Γιλντιρίμ, ως παλιός φίλος και τώρα συνάδελφος της Αζρά στο ίδιο γραφείο, προσπαθεί να τη στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκαλώντας έτσι τη ζήλια και την οργή του Σεργκέν. Εν τω μεταξύ, η κυρία Τσολπάν Τζεβχέρ αποκαλύπτει στην κόρη της, τη Σανέμ, ότι το γραφείο τους αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που απειλούν το μέλλον του.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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