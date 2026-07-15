Έντονοι πανηγυρισμοί επικράτησαν στο ισπανικό παλάτι μετά τη σπουδαία πρόκριση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Η «Ρόχα» επικράτησε της Γαλλίας με 2-0 στον ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία της στη μεγάλη μάχη για το τρόπαιο.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν όλοι μαζί την κρίσιμη αναμέτρηση και πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την επιτυχία της εθνικής ομάδας. Για λίγες στιγμές άφησαν στην άκρη το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο και έζησαν έντονα την εξέλιξη του αγώνα, με χειροκροτήματα, χαμόγελα και αγκαλιές σε κάθε σημαντική στιγμή.

Πριν από τον ημιτελικό, η βασιλική οικογένεια είχε βρεθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων «Πριγκίπισσα της Χιρόνα», ολοκληρώνοντας τις επίσημες υποχρεώσεις της. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε με λευκές, ειδικά διαμορφωμένες φανέλες της εθνικής Ισπανίας, στις οποίες αναγράφονταν τα ονόματά τους και ο αριθμός 26, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο Ντάλας.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

«Συνεχίζουμε για το τρόπαιο»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ισπανική βασιλική οικογένεια μοιράστηκε στα επίσημα κοινωνικά της δίκτυα στιγμιότυπα από τους πανηγυρισμούς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης προς τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε και τους διεθνείς.

«Η Ισπανία βρίσκεται στον τελικό! Για ακόμη μία φορά δείξατε γιατί ανήκετε στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, είναι η στιγμή να παλέψετε για το τρόπαιο. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική πορεία. Προχωράμε για τον τίτλο!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η Ισπανία πλέον ετοιμάζεται να διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Αγγλία – Αργεντινή.

Πηγή: skai.gr

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