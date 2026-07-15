«Συμπληρώνονται πενήντα δύο χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο, στις 15 Ιουλίου 1974, που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική στρατιωτική εισβολή και την παράνομη κατοχή τμήματος του νησιού έως σήμερα», αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σε ανάρτησή του για τη σημερινή μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος στην Κύπρο.

Τονίζει ότι «η σημερινή μαύρη επέτειος υπενθυμίζει σε όλους ότι η Ελλάδα έχει χρέος ιστορικό να υποστηρίζει ενεργητικά την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση επανένωσης της Κύπρου, ως ελεύθερου και αδιαίρετου κράτους - μέλους της ΕΕ». Προσθέτει δε ότι «υπογραμμίζει τους κινδύνους που η αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και η επικράτηση του αυταρχισμού πάντοτε προκαλούν για τα κράτη και την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών τους».

Σημειώνει, τέλος, ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι συνειδητή επιλογή προάσπισης του πραγματικού εθνικού συμφέροντος. Η μόνη αληθινή πράξη πατριωτισμού».

Πηγή: skai.gr

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