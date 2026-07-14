Ο Ίσμαελ Έλφαθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκε να διευθύνει τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Mercedes-Benz Stadium.

Ο 44χρονος διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει τρεις αναμετρήσεις στη διοργάνωση: το Ιαπωνία – Ολλανδία, το Ουρουγουάη – Ισπανία και το Βραζιλία – Νορβηγία. Σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε συνολικά έξι κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη, στον Αγουστίν Κανόμπιο της Ουρουγουάης. Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Αμερικανοί Κόρεϊ Πάρκερ και Κάιλ Άτκινς.

Η Αγγλία και η Αργεντινή θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά το 2005, ενώ η τελευταία αναμέτρησή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το 2002. Η μεταξύ τους ιστορία είναι γεμάτη ένταση και αμφιλεγόμενες στιγμές, με κορυφαία το «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 και την αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ για το χτύπημα στον Ντιέγκο Σιμεόνε το 1998.

Η πορεία της Αργεντινής μέχρι τα ημιτελικά έχει συνοδευτεί από έντονες συζητήσεις γύρω από αποφάσεις διαιτητών και VAR. Ανάμεσά τους, η φάση με τον Λιονέλ Μέσι απέναντι στον Αϊσά Μαντί, το ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου στη φάση των «16», αλλά και η παρέμβαση του VAR στον προημιτελικό με την Ελβετία, όταν κάρτα που είχε αρχικά δοθεί στον Λεάντρο Παρέδες χρεώθηκε τελικά στον Μπριλ Εμπολό.

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