Λίγοι είναι οι σκηνοθέτες που μπορούν να συνδέσουν το όνομά τους με καλοκαιρινά blockbusters, αντίστοιχα εκείνων του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan). Αν υπάρχει ένα όνομα ικανό να προσελκύσει ξανά το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες, αυτό είναι αναμφίβολα του Βρετανού δημιουργού σε συνδυασμό με τα γεμάτα αστέρες καστ των ταινιών του.

Με τη πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» να πλησιάζει στις αίθουσες περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη. Λίγο πριν την προβολή οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική αίθουσα στην αμερικανική μεγαλούπολη με τη δυνατότητα να προβάλλει το φιλμ σε μορφή IMAX 70mm.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 13ης ταινίας του επιλέγοντας ένα κλασικό σκούρο κοστούμι του οίκου Zegna. Από την πλευρά του, ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon), ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη ήταν ντυμένος με ένα κοστούμι από τη συλλογή Purple Label του οίκου Ralph Lauren. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του Λουσιάνα και την κόρη τους, Ιζαμπέλα, σύμφωνα με το Τ&C.

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland), που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, εμφανίστηκε με σύνολο Fear of God, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με custom δημιουργία του οίκου Prada και κοσμήματα Bulgari. Η ηθοποιός που περιμένει το τρίτο της παιδί έχει το ρόλο της Πηνελόπης στο φιλμ.

Η Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), που ενσαρκώνει τη μάγισσα Κίρκη, εμφανίστηκε με δημιουργία Maison Margiela και κοσμήματα Leviev Diamonds, ενώ η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), η οποία υποδύεται την Καλυψώ, επέλεξε ένα σύνολο Dior και κοσμήματα Tiffany & Co.

Η Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o) με την σειρά της έλαμπε μέσα στην χρυσή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Nicholas Oakwell Couture ενώ την συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Sabyasachi. Η βραβευμένη σταρ έχει διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια», καθώς υποδύεται την Ωραία Ελένη και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα.

Σύμφωνα με το Just Jared, η εμφάνιση που συγκέντρωσε τα περισσότερα φλας των φωτογράφων ήταν εκείνη της Zendaya, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά.

Επέλεξε μία λευκή δημιουργία του οίκου Matières Fécales από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 η οποία ξεχώριζε για την ασύμμετρη λαιμόκοψη και τις λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε φτερά αγγέλου. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε μοναδικά με λευκές, μυτερές γόβες με γλυπτικό τακούνι και κοσμήματα Chopard.

Επίσης στην πρεμιέρα ήταν ο Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), ο οποίος υποδύεται τον Έλληνα στρατιώτη Σίνωνα, καθώς και οι Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), Μπιλ Ίργουιν (Bill Irwin), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Τράβις Σκοτ (Travis Scott), Χίμες Πατέλ (Himesh Patel), Τζίμι Γκονζάλες (Jimmy Gonzales), Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν (Logan Marshall-Green), Τζέιμς Ρεμάρ (James Remar), Σον Έιβερι (Sean Avery), Κόρεϊ Χόκινς (Corey Hawkins), Τζέσι Γκαρσία (Jesse Garcia) και Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee).

Η επική ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες αύριο 16 Ιουλίου από την Tanweer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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