Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ, μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη, η 46χρονη υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές.

Όσον αφορά τη ζωή της στη Βρετανία, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι 2 συλληφθέντες για τη Marfin - Τι ισχυρίζονται

Στο μεταξύ, ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκονται από τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Ο πρώτος έχει ολοκληρώσει την απολογία του και ο δεύτερος δίνει ακόμα εξηγήσεις στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

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Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Έξω από τα ανακριτικά γραφεία έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.

Πηγή: skai.gr

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