Η FIFA πήρε θέση επίσημα για το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στις καθυστερήσεις του αγώνα των «32» του Μουντιάλ με την Πορτογαλία, που στέρησε από την «χρβάτσκα» την παράταση και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει πως το τσιπάκι που υπάρχει σε όλες τις μπάλες που χρησιμοποιούνται στο Μουντιάλ (Trionda) κατέγραψε την ανεπαίσθητη αλλά… πραγματική επαφή που έκανε με την μπάλα ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς, με τον σκόρερ Γιόσκο Γκβάρντιολ να είναι εκτεθειμένος.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την Τεχνολογία Connected Ball που βρίσκεται μέσα στις μπάλες αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Trionda, αποδείχθηκε ότι υπήρξε επαφή από τον Κροάτη Ιγκόρ Ματάνοβιτς κατά την φάση του γκολ εναντίον της Πορτογαλίας, επιτρέποντας στον διαιτητή να καταλογίσει ορθώς το οφσάιντ και να ακυρώσει το γκολ. Οι αισθητήρες IMU που βρίσκονται εντός της μπάλας Trionda είναι ικανοί να εντοπίσουν οποιαδήποτε ελαφριά επαφή, η οποία εμφανίζεται στους θεατές στην μετάδοση ως ‘γραφικό καρδιακού παλμού’, και επιτρέπουν στους διαιτητές ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις», αναφέρει η FIFA.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

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