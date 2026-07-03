Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας επί της Κροατίας στη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Ο αρχηγός των Ίβηρων αποκάλυψε ότι από το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα είχε την αίσθηση πως η αναμέτρηση θα κρινόταν από το σημείο του πέναλτι και πως είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά γι' αυτό το ενδεχόμενο.

«Το απόγευμα είχα την αίσθηση ότι το παιχνίδι θα κρινόταν από ένα πέναλτι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό από νωρίς μέσα στην ημέρα, γιατί ένιωθα ότι έτσι θα εξελισσόταν το ματς», δήλωσε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στα συναισθήματά του τη στιγμή που στάθηκε απέναντι από τον Λιβάκοβιτς για να εκτελέσει το πέναλτι που έδωσε την πρόκριση στην Πορτογαλία:

«Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά, όμως προσπάθησα να εμπιστευτώ αυτό που ένιωθα, να ακολουθήσω το ένστικτό μου και να πιστέψω ότι θα σκοράρω. Αυτό πίστευα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔮🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “In the afternoon, I had a feeling the match would be decided by a penalty”.



“We had been prepared for that since earlier in the day because I felt it was going to happen”.



“My heart was racing, but I tried to trust what I was feeling, rely on my… pic.twitter.com/8ALYZe0OWL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

«Η μέρα ήταν αφιερωμένη στον Ζότα, ο Μόντριτς είναι απίστευτος»

Νωρίτερα, ο αρχηγός των Ίβηρων στάθηκε αρχικά στη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, καθώς η αναμέτρηση διεξήχθη στην επέτειο του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα.

«Είναι απίστευτο. Το γνωρίζαμε πριν από το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Το συζητήσαμε όλοι μαζί σήμερα, για τις συμπτώσεις της ζωής. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έμεινα έκπληκτος γιατί οι σημερινές συνθήκες σήμαιναν τόσα πολλά για εμάς. Όχι μόνο επειδή κερδίσαμε, αλλά και για τον τρόπο που τα καταφέραμε.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι η Κροατία είναι μια σπουδαία ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε τον αγώνα, όμως μετά το γκολ τους νιώσαμε λίγη πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μετά το δικό μου γκολ, που ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ο κόσμος άρχισε να πιστεύει περισσότερο. Ζήτησα από τους φιλάθλους να μας στηρίξουν και μετά το πέναλτι τα πράγματα έγιναν καλύτερα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πιστεύω ότι στο τέλος αξίζαμε τη νίκη», δήλωσε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στον Λούκα Μόντριτς, τον οποίο αντιμετώπισε ξανά σε μία από τις τελευταίες μεγάλες παραστάσεις του Κροάτη:

«Ήταν υπέροχο. Έχω παίξει μαζί με τον Λούκα για πολλά χρόνια και είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και παραμένει θρύλος, γιατί συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Του έχω πει πολλές φορές: "Λούκα, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει. Χάρηκα πολύ που σε είδα ξανά και σου εύχομαι τα καλύτερα για τα επόμενα χρόνια της καριέρας σου". Ήταν πραγματικά ξεχωριστό που τον αντιμετώπισα ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος αρχηγός.

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