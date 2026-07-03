Σε «καρμανιόλα» για τους προπονητές εξελίσσεται αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των «32», οκτώ έχουν χάσει τη δουλειά τους.

Οι Σάμπρι Λαμουσί (Τυνησία), Στιβ Κλαρκ (Σκωτία), Χονγκ Μιούνγκ-Μπο (Νότια Κορέα), Μίροσλαβ Κούμπεκ (Τσεχία), Μαρσέλο Μπιέλσα (Ουρουγουάη), Ρόναλντ Κούμαν (Ολλανδία), Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε (Ισημερινός) και Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Γερμανία) έχουν αποχωρήσει ήδη από τους πάγκους.

Η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο τις προσεχείς μέρες, καθώς αρκετοί ακόμη προπονητές είναι στην έξοδο.

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