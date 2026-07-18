Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκετια σε εξέλιξη στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκε βαλίτσα από την οποία έβγαινε δυσοσμία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άστεγος άντρας ειδοποίησε τις Αρχές πως σε ακατοίκητο οίκημα στην οδό Ευελπίδων 7 εντόπισε βαλίτσα, η οποία μύριζε περίεργα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «φαίνεται ένα ανθρώπινο μέλος να προεξέχει».

Δείτε βίντεο του Orangepress:

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και αυτή την ώρα βρίσκονται στο σημείο περιπολικά, προκειμένου να ρίξουν φως στην περίεργη αυτή υπόθεση.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Πηγή: skai.gr

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