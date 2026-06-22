Ο Μέρλιν, η πάπια που φορά ένα μικρό μπλουζάκι του Μεξικού και έχει γίνει viral και άτυπη μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συναντήθηκε τη Δευτέρα με την πρόεδρο του Μεξικού. Η πάπια ανέβηκε στη σκηνή στην αρχή της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου της Κλαούντια Σέινμπαουμ, κάθισε στη θέση όπου συνήθως βρίσκονται υπουργοί και αξιωματούχοι και, ατάραχη από την περίσταση, άφησε να ακουστούν μερικά «κροξίματα».

«Νιώθουμε πολύ τιμημένοι που είμαστε εδώ με την πρόεδρο. Είναι τιμή για εμάς να στεκόμαστε μπροστά σας και για όλο τον κόσμο να βλέπει την όμορφη πλευρά του Μεξικού», δήλωσε η Κάρλα Γκόμεζ, ιδιοκτήτρια του Μέρλιν.

Η φήμη του Μέρλιν απογειώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών στους δρόμους, μετά τη νίκη των συνδιοργανωτών του Μουντιάλ με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στον εναρκτήριο αγώνα στις 11 Ιουνίου, όταν η πάπια με τη φανέλα του Μεξικού εθεάθη να περιπλανιέται μέσα στο πλήθος στη γεμάτη κόσμο λεωφόρο Reforma της πρωτεύουσας.

Η Γκόμεζ δήλωσε ότι σκοπεύει να καταχωρίσει το όνομα «Μέρλιν» ως κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και ότι η ξαφνική του δημοφιλία μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά τους, ιδιαίτερα τον μεγαλύτερο γιο της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ψυχική ασθένεια.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η οικογένεια του Μέρλιν θα λάβει βοήθεια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Σήμερα φέραμε την οικογένεια που έχει ως κατοικίδιο την πάπια Μέρλιν, επειδή έχει γίνει σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμβολο του τι αντιπροσωπεύουν οι μεξικανικές οικογένειες, του ποιοι είμαστε ως μεξικανικές οικογένειες, και αυτό είναι πάνω απ’ όλα. Αυτό είναι που βλέπει σήμερα ο κόσμος από το Μεξικό», δήλωσε η Σέινμπαουμ.

Η Γκόμεζ περιέγραψε τον Μέρλιν ως το «αφεντικό» της επιχείρησής της, όπου εργάζεται ως πωλήτρια ποτών στον δρόμο. Όπως είπε, ο Μέρλιν ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά τις Κυριακές απολαμβάνει ένα taco με χοιρινό κρέας.

Ο Μέρλιν είναι δύο ετών και μπήκε στην οικογένεια ως δώρο από έναν πελάτη. Συνήθως φοράει παπουτσάκια για να προστατεύει τα μικρά του πατουσάκια, καθώς, σύμφωνα με την Γκόμεζ, του αρέσει πολύ να περπατά.

Πηγή: skai.gr

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