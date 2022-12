Γιατί «στράβωσε» με το BBC και την αποθέωση Μέσι ο Πιρς Μόργκαν

Διαφωνεί με την αποθέωση στον Λιονέλ Μέσι ο Πιρς Μόργκαν.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος, που έχει στενή σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και πρόσφατα πήρε τη συνέντευξη από εκείνον που οδήγησε στο διαζύγιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατηγόρησε το πάνελ του BBC πως «γλύφει» τον Αργεντινό άσο μετά τα σχόλια που έκαναν για την εμφάνισή του στο 2-1 επί της Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πάνελ δεν βρίσκεται κανένας τυχαίος, αλλά άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως οι Γκάρι Λίνεκερ, Άλαν Σίρερ, Ρίο Φέρντιναντ και Πάμπλο Σαμπαλέτα.

The relentless Messi fan-girling by the whole BBC punditry team is getting excruciatingly obsequious.

Getting worried one of them might have an ‘accident’ in the studio. Calm yourselves, lads. He had a good game against an average side. See how he does against a good team.