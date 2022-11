Εθνική Δανίας: Μαθητές ξεπροβόδισαν τους παίκτες που έφυγαν για το Μουντιάλ του Κατάρ

Οι ποδοσφαιριστές της Δανίας πριν αναχωρήσουν για τα γήπεδα του Κατάρ, πρόσφεραν πολλά χαμόγελα και πήραν αρκετή δύναμη για το επερχόμενο Μουντιάλ που ξεκινάει την Κυριακή.

Μαθητές από σχολεία της χώρας περίμεναν με σημαίες καπέλα και μπάλες για να πάρουν αυτόγραφα αλλά και να φωτογραφηθούν με τους παίκτες της χώρας τους ξεπροβοδίζοντάς τους με τον καλύτερο τρόπο.

Η Δανία ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ με αντίπαλο την Τυνησία (22/11 15:00) και ακολουθούν τα ματς με Γαλλία (26/11) και Αυστραλία (30/11) με φόντο την πρόκριση στους 16.

Denmark’s players were given a send off by school children before heading to the World Cup 🤗 pic.twitter.com/GfHqezlzJm