Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Το διάστημα αυτό θα επηρεάσει δυο νευραλγικούς τομείς της ζωής σας. Τον οικογενειακό χώρο και τον επαγγελματικό τομέα. Τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν θα ανάψουν το κόκκινο φως. Ίσως κληθείτε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να λυθούν κάποια οικογενειακά ή προσωπικά σας προβλήματα. Για όσους από εσάς το βάρος είναι μεγαλύτερο στα επαγγελματικά, θα πρέπει να κάνετε γιγάντιες προσπάθειες για να διατηρήσετε τις ισορροπίες σε αυτόν τον τομέα. Αν μεσολαβήσουν κάποια γεγονότα μη αναστρέψιμα θα πρέπει να τα αποδεχτείτε στωικά.

Ταύρος

Καλό θα είναι να προσέξετε τα εκφραστικά σας μέσα και τις συναισθηματικές σας επιθυμίες. Αποφύγετε πρωτοβουλίες επειδή σας κούρασε κάποια αναμονή. Επιμεληθείτε υποχρεώσεις που αναβάλετε διαρκώς γιατί διαφορετικά θα έχουν δυσάρεστες συνέπειες άμεσα ή έμμεσα. Αποφύγετε εμπλοκή σε σχόλια, μεταθέστε ταξίδια αν δεν είστε σίγουροι ότι είναι η στιγμή τους και μην υπογράφετε συμφωνίες εάν διακυβεύονται άλλοι τομείς της ζωής σας. Επιμείνετε στην πειθαρχία και στην τάξη πραγμάτων που σας εξυπηρετεί και αποφύγετε συναναστροφές που μπορεί να σας εκθέσουν.

Δίδυμοι

Εσείς πρέπει να προσέξετε τη διαχείριση των χρημάτων όλο αυτό το διάστημα. Ο Δίας στο ζώδιό σας αυξάνει επιθυμίες και καταναλωτική διάθεση. Κάτι τέτοιο όμως ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο παλιά χρέη ή υποχρεώσεις που θα είναι πολύ δύσκολο να τις χειριστείτε και να τις αντιμετωπίσετε. Μια νέα γνωριμία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευχάριστη αισθηματική συντροφιά. Όσοι αισθάνεστε την ανάγκη να αλλάξετε τα δεδομένα στην εργασία, φροντίστε να υπάρχουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να έχετε συμμάχους για να μην θεωρηθείτε υπεύθυνοι για κάποια επαγγελματική αναστάτωση.

Καρκίνος

Παρά τις καλές σας προθέσεις και τον παράγοντα της τύχης που επικαλείστε, η συμπεριφορά των άλλων και κυρίως εκείνων της καθημερινότητάς σας μπορεί να γίνει, επιθετική, αψυχολόγητη έως και απειλητική. Εδώ θα πρέπει να προτάξετε την ψυχική σας ηρεμία, να διαχειριστείτε τον χρόνο και τους ανθρώπους έξυπνα και να αποφύγετε τον πανικό. Ελέγχετε τις δηλώσεις και προσέχετε τις πρωτοβουλίες που μπορεί να σας παρασύρουν σε μια εξέλιξη όχι ευχάριστη. Τις περισσότερες φορές η αντίδραση σας κάνει να χάνετε τον έλεγχο και να χρειαστεί να αναθεωρήσετε ξανά την τακτική που ακολουθείτε.

Λέων

Η εβδομάδα δείχνει ότι θα ζήσετε γεγονότα και καταστάσεις που θα κλονίσουν την ψυχική σας ισορροπία. Η εξωτερική κατάσταση ή συνθήκες της εργασίας σας ίσως ακόμα και μία αδιαθεσία, θα σας επηρεάσουν ψυχολογικά και θα σας βάλουν σε μια περιπέτεια ανησυχίας, προκατάληψης και φόβων. Επίσης, αν το επιτρέψετε, υπάρχει πιθανότητα να γίνετε αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους του κοινωνικού ή εργασιακού σας περιβάλλοντος, κάτι στο οποίο πρέπει να αντισταθείτε. Δείτε θαρραλέα την πραγματικότητα και αποφύγετε εξαρτήσεις που έχουν ασύμφορες συνέπειες.

Παρθένος

Εξακολουθούν να ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί στους πιο νευραλγικούς τομείς. Ευτυχώς έχετε μάθει να ζείτε με αυτούς και να τους χειρίζεστε. Το λάθος θα ήταν να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε και να μην υπολογίσετε το κόστος και τις όποιες συνέπειες. Αισθηματικά υπάρχει μικρή βελτίωση της καθημερινότητας και αυτό οφείλεται σε διάφορα μικρά, αλλά ενδεικτικά γεγονότα που προκαλεί η Αφροδίτη από τον Κριό. Αποφύγετε πάντως να κάνετε σχέδια για το άμεσο μέλλον καθώς το μότο της εποχής για εσάς, είναι η ανατροπή και κάποιες φορές και η εκτροπή.

Ζυγός

Την περίοδο αυτή θα πρέπει να προσέξετε την εξέλιξη των επαγγελματικών σας υποθέσεων. Να επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις σας και να υπερασπιστείτε ευέλικτα την δικαίωση σας εκεί που θέλετε να υπάρχει. Ελέγχετε τις φιλοδοξίες και το πώς τις εκφράζετε. Προσέχετε στο όνομα αυτών των φιλοδοξιών να μην προβείτε σε λάθη συμπεριφοράς και να μην χρησιμοποιήσετε αθέμιτα μέσα για κάποιο πρόσκαιρο συμφέρον. Επίσης, αμυνθείτε ενάντια στους αντίπαλους και προνοήστε για τους εξωτερικούς σας εχθρούς.

Σκορπιός

Η εβδομάδα που ξεκινά σας θέλει ενήμερους και υποψιασμένους για ότι συμβαίνει γύρω σας. Αισθηματικά μπορείτε κάπως να χαλαρώσετε καθώς η κατάσταση δεν αλλάζει. Φροντίστε όμως να μην δίνετε λάθος εντυπώσεις για τις προθέσεις σας, ή για τις ανάγκες σας. Οι άλλοι γίνονται λίγο δύσκολοι απέναντί σας αυτήν την εβδομάδα εξ αιτίας δικών τους θεμάτων. Αποφύγετε παρεξηγήσεις, επιμεληθείτε καλύτερα νομικές υποθέσεις, διεκπεραιώσεις υποχρεώσεων και ιδιαίτερα τις κοινωνικές σας σχέσεις.

Τοξότης

Προσέξτε την διαχείριση των χρημάτων σας καθώς συνυπάρχει η θετική με την προκλητική εκδοχή. Επιμεληθείτε την καθημερινότητά σας, φερθείτε με σύνεση απέναντι σε εκείνους που έχετε την υποχρέωση της φροντίδας, αλλά μην αμελείτε και την προσωπική σας ζωή και ευχαρίστηση. Η Αφροδίτη από τον Κριό φέρνει απρόοπτα στα αισθηματικά και οικονομικά σας, ενώ στην εργασία θα χρειαστεί να κρατήσετε ουδέτερη στάση μέχρι να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο. Η τύχη θα λειτουργήσει με τον ωφέλιμο τρόπο, γι αυτό φροντίστε να της ανοίξετε δρόμο και να την καταλάβετε!

Αιγόκερως

Στη δική σας περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε τις προσωπικές και τις κοινωνικές σας σχέσεις. Ο λόγος είναι ότι αυτή την περίοδο εκτίθεστε σε κινδύνους παρεξήγησης ή κακής συνεννόησης. Επίσης λάβετε υπόψη σας ότι αρκετές φορές θα αλλάξει το πρόγραμμά σας εξαιτίας εκείνων με τους οποίους συμβιώνετε ή συνεργάζεστε. Κατόπιν τούτου καλό θα είναι να έχετε εναλλακτικές για να είστε πιο ασφαλείς, μην βιάζεστε να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε εύκολα καταστάσεις, επηρεαζόμενοι από τις καλές εντυπώσεις.

Υδροχόος

Η γενικότερη κατάσταση επιβαρύνει την πορεία κάποιων συμφερόντων σας ή δυσχεραίνει την καθημερινότητα της εργασίας σας. Κυρίως εντοπίστε στο παρασκήνιο της δουλειά σας ή της κοινωνική σας ζωής. Τα αρνητικά στοιχεία προκαλούν την αιτία διαφόρων ταλαιπωριών ή δυσάρεστων γεγονότων. Η εργασία σας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στόχαστρο αθέατων σκοπευτών. Και αυτόν τομέα πρέπει να τον προστατέψετε με οδηγό το ένστικτό σας. Επομένως, χρειάζεται μια κάθαρση και ταυτόχρονα πρόνοια, προκειμένου να μένετε μακριά από αρνητικούς ανθρώπους που μπορούν έμμεσα ή άμεσα να σας βλάψουν ή να σας ταλαιπωρήσουν.

Ιχθύς

Για εσάς φιλίες, προσδοκίες και συνεργασίες μπορεί να διαταραχτούν αυτήν την εβδομάδα. Επηρεάζονται δυσάρεστα σχέσεις αγάπης, δημιουργική έκφραση, αναπτυξιακή δραστηριότητα και κάθε μορφή επένδυσης που μπορεί να κάνετε αυτή την περίοδο. Προσπαθήστε να κινηθείτε ρεαλιστικά, ελέγχετε τις αντιδράσεις και τις ανταποκρίσεις σας στις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα ή με νευραλγικούς τομείς της ζωής σας όπου, είτε επενδύετε δημιουργικά είτε ενδίδετε αισθηματικά. Σε κάποιους τομείς ενδιαφέροντος προκαλούνται αιφνίδια γεγονότα, μη ορατού κινδύνου που πρέπει να προφυλαχτείτε.

Πηγή: skai.gr

