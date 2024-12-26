Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τι μας περιμένει το 2025; Οι αστρολογικές προβλέψεις για το νέο έτος από τη Βάσια Μαυράκη 

Τι μας περιμένει το 2025; Η αστρολόγος Βάσια Μαυράκη έδωσε τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια για το 2025

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το 2025 από τη Βάσια Μαυράκη 

Θα μας βρει έτοιμους το 2025, ένα κομβικό έτος για την ανθρωπότητα; Η αστρολόγος Βάσια Μαυράκη έδωσε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια για το νέο έτος.

«Σε προσωπικό επίπεδο όποιος έχει καλό χάρτη και έχει γεννηθεί με ένα τυχερό αστέρι, θα πάει καλά έτσι κι αλλιώς, αλλά ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είμαστε μόνοι μας, και το 2025 θα έχει σημαντικές αλλαγές» σημείωσε η κ. Μαυράκη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζώδια προβλέψεις 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark