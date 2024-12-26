Ζώδια: Οι προβλέψεις για το 2025 από τη Βάσια Μαυράκη 

Θα μας βρει έτοιμους το 2025, ένα κομβικό έτος για την ανθρωπότητα; Η αστρολόγος Βάσια Μαυράκη έδωσε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια για το νέο έτος.

«Σε προσωπικό επίπεδο όποιος έχει καλό χάρτη και έχει γεννηθεί με ένα τυχερό αστέρι, θα πάει καλά έτσι κι αλλιώς, αλλά ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είμαστε μόνοι μας, και το 2025 θα έχει σημαντικές αλλαγές» σημείωσε η κ. Μαυράκη.

