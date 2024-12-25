Πες μου το ζώδιό σου, να σου πω ποιό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι σου ταιριάζει

Λατρεύoυμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση όσο κανένας, αλλά τίποτα δεν μας βάζει καλύτερα στο πνεύμα των γιορτών από ένα καλό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Η χριστουγεννιάτικη μουσική φέρνει μια μοναδική ενέργεια σε αυτή την εποχή του χρόνου και κάνει κάθε στιγμή νοσταλγική, συναισθηματική και ανέμελη. Όπως με κάθε μουσική, όμως, το λάθος τραγούδι μπορεί να γίνει ενοχλητικό και η ενόχληση είναι το τελευταίο συναίσθημα που θα έπρεπε να νιώθεις την πιο μαγική εποχή του χρόνου.

Όλοι έχουμε τις δικές μας μουσικές προτιμήσεις, γι' αυτό αποφάσισαμε να βρούμε το κατάλληλο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για κάθε ζώδιο.

Κριός

Δυναμικοί, ενεργητικοί και ατρόμητοι, το All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey ταιριάζει τέλεια με το ακαταμάχητο πνεύμα του Κριού. Οι Κριοί επιδιώκουν ό,τι θέλουν χωρίς να απολογούνται, και οι στίχοι όπως «I just want you for my own» αποτυπώνουν απόλυτα την αποφασιστικότητά τους. Επιπλέον, ως λάτρεις της πρωτιάς, είναι λογικό να έχουν ως τραγούδι την επιτυχία της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων».

Ταύρος

Οι Ταύροι λατρεύουν την πολυτέλεια και τις απολαύσεις. Όπως οι Destiny’s Child στο 8 Days of Christmas, έτσι και αυτοί προτιμούν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή των γιορτών χωρίς άγχος. Οι στίχοι «How I love him for his generosity» αντικατοπτρίζουν την αγάπη τους για γενναιοδωρία, είτε αναφέρονται στον σύντροφό τους είτε στον Άγιο Βασίλη.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι, γνωστοί για την αστάθεια και την παιχνιδιάρικη φύση τους, βρίσκουν στο Last Christmas των Wham! το ιδανικό τραγούδι τους. Οι στίχοι «Once bitten, and twice shy» δείχνουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να προχωρούν δυναμικά.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι είναι ευαίσθητοι και φροντιστικοί, και το The Christmas Song του Michael Bublé ταιριάζει απόλυτα στη στοργική και οικογενειακή τους φύση. Οι εικόνες μιας ζεστής νύχτας γύρω από τη φωτιά με αγαπημένα πρόσωπα περιγράφουν τέλεια τη χριστουγεννιάτικη ιδανική τους ατμόσφαιρα.

Λέων

Για τους Λέοντες, που αγαπούν να βρίσκονται στο επίκεντρο, το Buy Me Presents της Sabrina Carpenter είναι το απόλυτο τραγούδι. Με στίχους που απαιτούν προσοχή και δώρα, το τραγούδι αποτυπώνει τέλεια τη λαμπερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση ενέργεια των Λεόντων.

Παρθένος

Οι Παρθένοι, γνωστοί για την τελειομανία τους, βρίσκουν στο Santa Tell Me της Ariana Grande το τραγούδι που τους ταιριάζει. Οι στίχοι «‘Cause I can’t give it all away if he won’t be here next year» αναδεικνύουν τη σημασία της προσεκτικής επιλογής και του ρεαλισμού τους.

Ζυγός

Οι ρομαντικοί Ζυγοί, κυβερνώμενοι από την Αφροδίτη, βρίσκουν στο Mistletoe του Justin Bieber το τραγούδι που ταιριάζει στην αισθησιακή και ερωτική φύση τους. Οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρουν τη μαγεία του έρωτα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Σκορπιός

Το Santa Baby της Eartha Kitt είναι η απόλυτη επιλογή για τον μυστηριώδη και σαγηνευτικό Σκορπιό. Οι Σκορπιοί, με τη φυσική τους γοητεία, βρίσκουν στο τραγούδι τον αισθησιασμό που χαρακτηρίζει την προσωπικότητά τους.

Τοξότης

Ο περιπετειώδης Τοξότης βρίσκει στο Holiday Road της Kesha τον τέλειο ρυθμό για τις γιορτές. Το τραγούδι αναδεικνύει τη διαρκή ανάγκη τους για δράση και ενθουσιασμό.

Αιγόκερως

Οι εργατικοί Αιγόκεροι συνδέονται με το I’ll Be Home της Meghan Trainor. Οι στίχοι που μιλούν για την υπόσχεση να βρεθούν κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα υπενθυμίζουν τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά και την απόλαυση των γιορτών.

Υδροχόος

Ο επαναστατικός και προοδευτικός Υδροχόος βρίσκει στο Underneath the Tree της Kelly Clarkson το πιο μοντέρνο και ανάλαφρο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, που ταιριάζει στη δημιουργική και μοναδική φύση του.

Ιχθύες

Οι νοσταλγικοί και συναισθηματικοί Ιχθύες συνδέονται με το κλασικό Sleigh Ride. Η μελωδία και οι εικόνες του τραγουδιού τους μεταφέρουν σε έναν μαγικό κόσμο, γεμάτο από τη ζεστασιά και την αθωότητα των γιορτών.

