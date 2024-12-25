Πρίγκιπας Χάρι: Πήγε στην χριστουγεννιάτικη συναυλία της Κέιτ Μίντλετον;

Εχθές, βράδυ παραμονής Χριστουγέννων, μεταδόθηκε από την βρετανική τηλεόραση η μαγνητοσκοπημένη χριστουγεννιάτικη συναυλία με κάλαντα, που τα τελευταία χρόνια διοργανώνει η Κέιτ Μίντλετον στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Αυτό όμως που προκάλεσε ερωτηματικά και απορίες ήταν εάν ο πρίγκιπας Χάρι παρακολούθησε την συναυλία, η οποία έγινε στις 6 Δεκεμβρίου. Στο τρέιλερ για τη συναυλία «Together At Christmas είχε εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα ένας μυστηριώδης άνδρας, ολόιδιος ο Χάρι ντυμένος με την στολή της αεροπορίας, να περπατά ανάμεσα στον κόσμο αμέσως έγινε αντιληπτή η... παρουσία του

Μάλιστα, πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται να παρευρεθέι στη συναυλία ως μία κίνηση συμφιλίωσης με την οικογένεια, αφού στο μήνυμά της η Κέιτ Μίντλετον έλεγε ότι τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της αγάπης.

Τελικά, αποδειχθηκε ότι πρόκειται για έναν πολύ επιτυχημένο σωσία του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος περνάει τα Χριστούγεννα χιλιάδες μίλια μακριά, στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι, 5 ετών, και πριγκίπισσα Λίμπετ, 3 ετών.

Πηγή: skai.gr

