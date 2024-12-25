Τομ Κρουζ: Τι δώρο κάνει σε φίλους και γνωστούς τα Χριστούγεννα  

Τα δώρα – προσωπικά και επαγγελματικά – την περίοδο των Χριστουγέννων δίνουν και παίρνουν και οι περισσότεροι κάθε χρόνο «πονοκεφαλιάζουν» τι δώρο να αγοράσουν. Όχι όμως ο Τομ Κρουζ.
Ο χολιγουντιανός αστέρας εδώ και δεκαετίες στέλνει σε φίλους και γνωστούς το ίδιο δώρο: ένα… κέικ!
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα εορταστικό bundt κέικ (αυτό με την τρύπα στη μέση) καρύδας με λευκή σοκολάτα, το οποίο αγοράζει από το Doan's Bakery στο Woodland Hills της Καλιφόρνια.
Το «Τομ Κρουζ κέικ», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, κοστίζει 129,95 δολάρια και στην τιμή περιλαμβάνεται η συσκευασία δώρου και τα έξοδα αποστολής.
Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του αρτοπωλείου, Eric Doan, ο Τομ Κρουζ παραγγέλνει εκατοντάδες κέικ κάθε χρόνο, τα οποία στέλνει στους διάσημους φίλους του.
Ενδεικτικά, η Ρενέ Ζελβέγκερ, ο Γκράχαμ Νόρτον, ο Τζίμι Φάλον, η Μπρουκ Σιλντς, ο Χένρι Καβίλ, η Κίρστεν Νταστ και ο Τομ Χανκς είναι από τους σταρ που έχουν πάρει το δώρο του Τομ Κρουζ, εκθειάζοντας το μάλιστα δημοσίως.
Ο Τομ Χάνκς μάλιστα δήλωσε πέρσι ότι ο Κρουζ - «ο θεός να τον ευλογεί» - του στέλνει αυτό το κέικ κάθε χρόνο και είναι το πιο νόστιμο κέικ που έχει φάει ποτέ.
Στις 13 Δεκεμβρίου, ο συμπρωταγωνιστής του Τομ Κρουζ στο «Top Gun: Maverick» Γκλεν Πάουελ Glen Powell, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας: «το κέικ Κρουζ έφτασε».
Επίσης, η τραγουδίστρια Victoria Canal πήρε επίσης το δώρο του σταρ φέτος και δοκίμασε μια μπουκιά από αυτήν στο Instagram.
