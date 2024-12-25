Τομ Κρουζ: Τι δώρο κάνει σε φίλους και γνωστούς τα Χριστούγεννα  

Τα δώρα – προσωπικά και επαγγελματικά – την περίοδο των Χριστουγέννων δίνουν και παίρνουν και οι περισσότεροι κάθε χρόνο «πονοκεφαλιάζουν» τι δώρο να αγοράσουν. Όχι όμως ο Τομ Κρουζ.

Ο χολιγουντιανός αστέρας εδώ και δεκαετίες στέλνει σε φίλους και γνωστούς το ίδιο δώρο: ένα… κέικ!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα εορταστικό bundt κέικ (αυτό με την τρύπα στη μέση) καρύδας με λευκή σοκολάτα, το οποίο αγοράζει από το Doan's Bakery στο Woodland Hills της Καλιφόρνια.

@Gold Belly

Το «Τομ Κρουζ κέικ», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, κοστίζει 129,95 δολάρια και στην τιμή περιλαμβάνεται η συσκευασία δώρου και τα έξοδα αποστολής.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του αρτοπωλείου, Eric Doan, ο Τομ Κρουζ παραγγέλνει εκατοντάδες κέικ κάθε χρόνο, τα οποία στέλνει στους διάσημους φίλους του.

Ενδεικτικά, η Ρενέ Ζελβέγκερ, ο Γκράχαμ Νόρτον, ο Τζίμι Φάλον, η Μπρουκ Σιλντς, ο Χένρι Καβίλ, η Κίρστεν Νταστ και ο Τομ Χανκς είναι από τους σταρ που έχουν πάρει το δώρο του Τομ Κρουζ, εκθειάζοντας το μάλιστα δημοσίως.

Ο Τομ Χάνκς μάλιστα δήλωσε πέρσι ότι ο Κρουζ - «ο θεός να τον ευλογεί» - του στέλνει αυτό το κέικ κάθε χρόνο και είναι το πιο νόστιμο κέικ που έχει φάει ποτέ.

Στις 13 Δεκεμβρίου, ο συμπρωταγωνιστής του Τομ Κρουζ στο «Top Gun: Maverick» Γκλεν Πάουελ Glen Powell, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας: «το κέικ Κρουζ έφτασε».

Επίσης, η τραγουδίστρια Victoria Canal πήρε επίσης το δώρο του σταρ φέτος και δοκίμασε μια μπουκιά από αυτήν στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

