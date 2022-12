Σιγά μην κάτσει να σκάσει η Ζιζέλ μετά τον χωρισμό της – Ξεκίνησε συνεργασία με τη Louis Vuitton

Καλά νέα για τη Ζιζέλ. Το διάσημο μοντέλο ξεκίνησε συνεργασία με τη γνωστή μάρκα Louis Vuitton. Στο προφίλ και την ιστοσελίδα του brand, οι πρώτες λεπτομέρειες της καμπάνιας ανακοινώνουν την επικείμενη έναρξη της συνεργασίας με την γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama.

Το έργο σηματοδοτεί την πρώτη καμπάνια μόδας με πρωταγωνίστρια τη Ζιζέλ, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της στα τέλη Οκτωβρίου. Πριν από αυτή, η Ζιζέλ εμφανίστηκε σε editorials μόδας και επίσης έκανε την πρώτη της επίσημη έξοδο στη Βραζιλία σε εκδήλωση γνωστού κοσμηματοπωλείου πριν από λίγες ημέρες.

.@giseleofficial for #LVxYayoiKusama. Stay tuned for the #LouisVuitton and #YayoiKusama global campaign reveal and countdown to the collection, unveiled in January 2023 at https://t.co/zslhS4cYWc pic.twitter.com/Fdi1Uxatxp