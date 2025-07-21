Λογαριασμός
Ζευγάρι δισεκατομμυρίων δολαρίων: Οι Μπέζος συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος - Εμείς πάλι μέχρι το Βραχάτι… (φωτό)

Το ζευγάρι εντοπίστηκε πιασμένο χέρι-χέρι καθώς έβγαιναν από το πολυτελές γιοτ τους. Οι δυο τους ταξίδεψαν στη Γαλλία -τουλάχιστον- δύο φορές φέτος

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ

Ο Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sanchez) εθεάθησαν πίσω στην Ευρώπη, αφού ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο μετά τον γάμο τους. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους στη Βενετία -με το ζευγάρι να δέχεται επικριτικά σχόλια για την επίδειξη πλούτου και την υπερβολή- ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon και η σύζυγός του εντοπίστηκαν στη Νότια Γαλλία.

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ

Οι δυο τους ταξίδεψαν στη Γαλλία -τουλάχιστον- δύο φορές φέτος, καθώς υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού στις Κάννες μετά το bachelorette πάρτι της Λόρεν Σάντσεζ, στο Παρίσι τον Μάιο.

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ

Ο Τζεφ Μπέζος παρακολούθησε επίσης το γκαλά της amfAR στο Cap d'Antibes κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Αυτόν τον μήνα, αφού γιόρτασαν τον γάμο τους με πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ, πήγαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου η πρώην δημοσιογράφος, παρακολούθησε την επίδειξη υψηλής ραπτικής του οίκου Balenciaga. 

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του, κάνοντας την αποβάθρα… πασαρέλα, καθώς κατευθύνονταν προς το υπερπολυτελές Hotel du Cap-Eden-Roc, στο Cap d'Antibes. Η Σάντσεζ εμφανίστηκε με ένα πολύχρωμο, μεταξωτό σέξι φόρεμα με χαμηλή πλάτη. Συνδύασε το εντυπωσιακό φόρεμα με baby blue πέδιλα και μια λευκή και μπλε μίνι τσάντα Dior, καθώς συνόδευσε τον σύζυγό της για την ευρωπαϊκή τους εκδρομή. Το ζευγάρι εντοπίστηκε πιασμένο χέρι-χέρι καθώς έβγαιναν από το πολυτελές γιοτ τους.

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ

 (Φωτογραφίες: Profimedia.gr)   

