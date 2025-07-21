Εύα Λονγκόρια: Φόρεσε το γαλάζιο μπικίνι της κι έγινε ένα με τη θάλασσα - Αχ, δροσιστήκαμε… - Δείτε φωτογραφίες

Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) απολαμβάνει τις διακοπές της στην πόλη Marbella της Ισπανίας. Η διάσημη ηθοποιός, η οποία έχει και σπίτι εκεί, εμφανίστηκε με το γαλάζιο μικροσκοπικό μπικίνι της και «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το ανέμελο και σέξι «look» της. Η φίλη του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, που δεν ήταν παρούσα στον γάμο του ζευγαριού στη Βενετία, εμφανίστηκε στην παραλία μαζί με την οικογένειά της, με την οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο διάσημο αυτό θέρετρο.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η Εύα Λονγκόρια και η πρωταθλήτρια των Όσκαρ, Μέριλ Στριπ, έχουν μακρινή συγγένεια. Όπως ανέφερε η ηθοποιός, οι δύο σταρ είναι ξαδέλφες. Αν και η Εύα Λονγκόρια δήλωσε ότι ήταν «πραγματικά ενθουσιασμένη» με την αποκάλυψη, είπε ότι δίστασε να μοιραστεί τη μακρινή συγγένεια της με την ηθοποιό, όταν συναντήθηκαν λίγο καιρό αργότερα σε τελετή απονομής βραβείων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Λονγκόρια ανέφερε ότι δεν ήταν πάντα η πιο όμορφη στη βιομηχανία του θεάματος. «Στην οικογένειά μου ήμουν το ασχημόπαπο. Μπορώ να σας το τεκμηριώσω αν θέλετε», αστειεύτηκε η ηθοποιός. «Οι τρεις αδελφές μου μοιάζουν μεταξύ τους. Είναι όλες ξανθές. Ήξερα ότι δεν ήμουν η όμορφη και είπα: ‘’Εντάξει, δεν είμαι η όμορφη, οπότε θα είμαι η αστεία. Θα είμαι η έξυπνη’’».

Η ηθοποιός, που είναι και η μικρότερη στην οικογένεια της, έχει τρεις ακόμη αδελφές και μεγάλωσε σε ράντσο στο Τέξας. Μετά τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Νοικοκυρές Σε Απόγνωση» (Desperate Housewives), η Λονγκόρια καθιερώθηκε και πλέον είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ με συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

