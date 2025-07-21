Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Επιτέλους, κορίτσι μου… - Ευτυχώς, συνήλθε και μας έδειξε τον παλιό καλό εαυτό της (φωτό)

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) μας είχε ανησυχήσει τον τελευταίο καιρό με τα πολλά ρούχα που φορούσε για τις εμφανίσεις της. Δεν θύμιζε σε τίποτα τη «δική» μας παλιά Έμιλι, αλλά οι πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram ήταν η απόδειξη ότι το μοντέλο έχει συνέλθει και επιστρέψει δριμύτερη. Εύγε!

Η ηθοποιός, μοντέλο και συγγραφέας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα προωθούσε τη νέα της σειρά του Netflix,« Too Much», στη Νέα Υόρκη, φάνηκε να απολαμβάνει τις διακοπές της και να μας δείχνει τη… «γυμνή της αλήθεια». Το 34χρονο μοντέλο δεν ντράπηκε να δείξει το σώμα της, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στρινγκ με βαθύ ντεκολτέ, ενώ έμενε σε μια πολυτελή βίλα.

Μάλιστα, σε μία φωτογραφία αποκάλυψε μέχρι και τον πισινό της, θυμίζοντας τις καλές εποχές της Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Οι θαυμαστές της ξετρελάθηκαν με τις εικόνες, όπως και η συνάδελφός της Irina Shayk, η οποία απάντησε με emojis φωτιάς και καρδιάς.

Η διαζευγμένη μητέρα ενός παιδιού μοιράζεται τον γιο της Sylvester, τεσσάρων ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Sebastian Bear-McClard. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απορρίφθηκε για έναν ρόλο στην κωμωδία «Triangle of Sadness», με αποτέλεσμα να απολύσει την ομάδα της. Μάλιστα, η ίδια ορκίστηκε ότι θα πάρει «διαζύγιο» από την υποκριτική. Ωστόσο, πείστηκε να αλλάξει γνώμη όταν της έγινε η πρόταση να συνεργαστεί με τη δημιουργό και πρωταγωνίστρια του Girls, Lena Dunham, στη νέα σειρά «Too Much».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.