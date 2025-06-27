Λόρεν Σάντσεζ: Εμφανίστηκε με Schiaparelli λίγες ώρες πριν από τον γάμο, αλλά «έπιασε βροχή, δροσιά μου και γιορτή»… (video-φωτό)

Σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, η δημοσιογράφος και παραγωγός Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez) και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), έδωσαν χθες το έναυσμα για τις προγαμήλιες εκδηλώσεις στην καρδιά της Βενετίας.

Η «μέλλουσα κυρία Μπέζος», μετά από δύο ημέρες διακριτικής παρουσίας - φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα Alaia κατά την άφιξή της και ένα vintage Alexander McQueen το βράδυ της Τετάρτης - έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση που «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Επέλεξε μία σατέν, off-the-shoulder δημιουργία σχεδιασμένη από τον Ντανιέλ Ρόζεμπερι του οίκου Schiaparelli από την haute couture συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025, που φέρει την ονομασία «Icarus».

Το φόρεμα κορσέ, με τη σμιλευμένη χρυσή μέση που εντυπωσίασε, διέθετε περίτεχνα σχέδια με λουλούδια και πουλιά κεντημένα σε αποχρώσεις του μπλε, πράσινου και χρυσού. Η συγγραφέας του «The Fly Who Flew to Space» ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μεταλλικές γόβες, διαμαντένια σκουλαρίκια και φυσικά, το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Από την πλευρά του, ο Τζεφ Μπέζος επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και statement γυαλιά ηλίου.

The first BRIDAL look of Lauren Sánchez is ✨Schiaparelli✨ by Daniel Roseberry Spring/Summer 2025 COUTURE. 🪡 pic.twitter.com/CmxILR31Ft — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) June 26, 2025

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Daily Mail», η Σάντσεζ αναμένεται να φορέσει 27 διαφορετικά σύνολα κατά τη διάρκεια του γαμήλιου εορτασμού στη μαγευτική Βενετία. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζεται στο νυφικό, με πολλούς να στοιχηματίζουν ότι φέρει την υπογραφή του διάσημου οίκου Dolce & Gabbana. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο σχεδιαστές εθεάθησαν εχθές να μπαίνουν στο πολυτελές ξενοδοχείο Aman εκεί όπου διαμένει το διάσημο ζευγάρι.

