Λεονάρντο Ντι Κάπριο- Βιτόρια Σερέτι: Σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι… - Οι διακοπές σε γιοτ και η κορμάρα σύντροφός του (φωτό)

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) και η κουκλάρα σύντροφός του, το μοντέλο Βιτόρια Σερέτι (Vittoria Ceretti) κάνουν μαζί διακοπές στη νότια Γαλλία, στο Saint-Tropez. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους πάνω σε ένα γιοτ να χαίρεται τον έρωτά του και, προφανώς, να περνά καλά.

Η Βιτόρια, που έχει σχέση με τον 50χρονο σταρ του «Τιτανικού» από το 2023, εμφανίστηκε με ένα στρινγκ μικροσκοπικό μπικίνι να περιφέρεται πάνω στο σκάφος και να βλέπει τον ηθοποιό να κολυμπά. Δεν την είδαμε να «πλατσουρίζει» στα καταγάλανα νερά ή σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Φαίνεται ότι το μοντέλο έχει κερδίσει επάξια -με τα προσόντα της- την καρδιά του γόη του Χόλιγουντ. Η καριέρα της Βιτόρια στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 14 της χρόνια, όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό «Elite Model Look» για πλάκα. Από τότε έχει περπατήσει σε 400 επιδείξεις μόδας και έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της «Vogue» 23 φορές.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο Met Gala 2025. Μάλιστα, σε μία φωτογραφία, ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ εμφανίζεται να χαμογελά διακριτικά, ενώ προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό του από τον φακό. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι η γνωριμία της με τον Ντι Κάπριο έγινε στο Μιλάνο, χωρίς να επιθυμεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μόλις μπεις σε μια σχέση με κάποιον που έχει περισσότερους ακόλουθους από εσένα, γίνεσαι “η κοπέλα του τάδε” ή “το αγόρι της τάδε”, για την ακρίβεια. Και αυτό μπορεί να είναι τρομερά εκνευριστικό. Ξαφνικά, οι άνθρωποι μιλούν για σένα ως η κοπέλα του τάδε, που ήταν η πρώην του άλλου. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις όποιον θέλεις, επειδή οι άλλοι πρέπει να σου κολλάνε ετικέτες», είχε δηλώσει στη «Vogue».

