Μια δημοφιλής Youtuber και influencer που έπασχε από την ασθένεια του «Benjamin Button», πέθανε σε ηλικία 15 ετών. Η Αντάλια Ρόουζ, από το Τέξας, είχε διαγνωστεί με προγηρία, μια γενετική πάθηση γνωστή και ως νόσος του «Benjamin Button», όταν ήταν τριών μηνών.

Η πολύ σπάνια πάθηση, η οποία πλήττει λιγότερα από 500 παιδιά παγκοσμίως, επιφέρει πρόωρη γήρανση στο σώμα και έχει μέσο προσδόκιμο ζωής 13 ετών. Καθώς μεγάλωνε, η Αντάλια έγινε γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας 2,91 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και 379.000 ακολούθους στο Instagram.

Στις 12 Ιανουαρίου, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η νεαρή κοπέλα έφυγε από τη ζωή, τονίζοντας ότι «δεν πονάει πια».

This one hurts. 😥 What an amazing girl she was. RIP Adalia Rose 🌹🥀 pic.twitter.com/Fho7xFBQDO