Η Χιλάρια Μπάλντουιν απέδειξε για ακόμη μία φορά την εντυπωσιακή ευλυγισία και τη φυσική της κατάσταση, παρουσιάζοντας στους ακολούθους της ένα απαιτητικό πρόγραμμα ασκήσεων. Η 42χρονη γυμνάστρια, η οποία έχει αποκτήσει επτά παιδιά με τον ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν, άφησε τους θαυμαστές της άφωνους.

Το βίντεο γυρίστηκε στο μπάνιο της πολυτελούς κατοικίας του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει αξία περίπου 21 εκατ. δολάρια και βρίσκεται προς πώληση από τα τέλη του περασμένου έτους.

Η Χιλάρια Μπάλντουιν χρησιμοποίησε τον πάγκο του μπάνιου για στήριξη, καθώς σηκωνόταν στις μύτες των ποδιών της και εκτελούσε επαναλήψεις για την εκγύμναση των γλουτών και του πίσω μέρους των μηρών.

«Πίσω σε αυτό το μπάνιο… ας γυμνάσουμε τους γλουτούς. Αυτές οι ασκήσεις δουλεύουν την περιοχή ανάμεσα στους γλουτούς και το πίσω μέρος των ποδιών. Πέντε έως δέκα επαναλήψεις από την καθεμία, για τρία σετ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο τέλος του βίντεο, πλησίασε χαμογελαστή την κάμερα, ολοκληρώνοντας την προπόνηση μπροστά στους περίπου ένα εκατομμύριο ακολούθους της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα πλήθος σχολίων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη φυσική κατάσταση της Χιλάρια Μπάλντουιν, η οποία έχει γεννήσει τα έξι από τα επτά παιδιά του ζευγαριού.

«Πώς γίνεται να δείχνεις έτσι έπειτα από τόσα παιδιά;», έγραψε μία ακόλουθός της, ενώ κάποια άλλη σχολίασε με χιούμορ: «Χρειάζομαι επτά παιδιά για να αποκτήσω αυτό το σώμα;».

Αρκετοί αναφέρθηκαν στην αφοσίωσή της στη γυμναστική, επισημαίνοντας ότι καταφέρνει να παραμένει σε εξαιρετική φόρμα, παρά το απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα μιας πολύτεκνης μητέρας. Η Χιλάρια Μπάλντουιν και ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι παντρεμένοι εδώ και 14 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης το 2011 και παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2012.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τέσσερις γιους και τρεις κόρες. Η δεύτερη μικρότερη κόρη τους, η Μαρία Λουσία, ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας τον Φεβρουάριο του 2021. Ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει επίσης μία μεγαλύτερη κόρη από τον προηγούμενο γάμο του με την Κιμ Μπέισινγκερ.

Πηγή: skai.gr

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