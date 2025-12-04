Νέα ακροβατικά της Χιλάρια Μπάλντουιν και η απάντησή της για το μίνι φόρεμα… (video)

Η Χιλάρια Μπάλντουιν απάντησε σε έναν τρολ που την έβριζε για την ηλικία της με μια εντυπωσιακή επίδειξη γιόγκα. Η 41χρονη πρώην διαγωνιζόμενη του «Dancing With the Stars» και σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν δημοσίευσε στο Instagram την απάντησή της σε ένα επικριτικό σχόλιο για το μίνι φόρεμα που φόρεσε στα Gotham Awards 2025.

«Τι νύχτα στη Νέα Υόρκη…», έγραψε στην ανάρτησή της, προσθέτοντας: «Είδα αυτό το φόρεμα του @zimmermann και το ερωτεύτηκα». Η Χιλάρια Μπάλντουιν, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη μαζί με τον 67χρονο σύζυγό της, μοιράστηκε στη συνέχεια ένα βίντεο ως απάντηση σε ένα σχόλιο που έλεγε: «Το φόρεμα είναι πολύ κοντό για την ηλικία σου».

«Ρίτσι, εννοείς ότι οι 41χρονες γυναίκες δεν μπορούν να δείχνουν τα πόδια τους;», είπε η Χιλάρια από το υπνοδωμάτιό της, φορώντας το φόρεμά της και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια. «Θα σου πω κάτι, θα σου δείξω μια άσκηση και αν μπορείς να την κάνεις, θα σου δανείσω το φόρεμά μου», συνέχισε. «Είναι πολύ γρήγορη, περίμενε λίγο».

Η σταρ της σειράς «Baldwins» απομακρύνθηκε από την κάμερα και στη συνέχεια έκανε τα γνωστά ακροβατικά της… «Δεν χρειάζονται τακούνια, παρεμπιπτόντως», είπε με νόημα η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν. «Βάλε το κεφάλι σου στο πάτωμα, βάλε τα χέρια σου κάτω, χρησιμοποίησε τον κορμό σου και μετά ίσιωσε τα πόδια», συνέχισε, ενώ έδειχνε τις κινήσεις. «Πιστεύεις ότι το φόρεμά μου θα πετάξει, Ρίτσι; Δεν πέταξε…», πρόσθεσε η Χιλάρια Μπάλντουιν.

Η Χιλάρια και ο Άλεκ Μπάλντουιν γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 2010, σε μια συνάντηση που, όπως έχει πει ο ηθοποιός, του άλλαξε τη ζωή. Ο Άλεκ, ήδη καταξιωμένος ηθοποιός με χρόνια καριέρας και έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, είδε στη Χιλάρια κάτι διαφορετικό: μια ηρεμία, μια αυθεντικότητα και μια ενέργεια που τον συγκίνησαν. Η Χιλάρια, δασκάλα γιόγκα τότε, δεν εντυπωσιάστηκε από τη φήμη του, αλλά από τον άνθρωπο που είχε απέναντί της. Η χημεία τους ήταν άμεση και οι δυο τους δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν πως είχαν βρει κάτι αληθινό.

Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα. Λίγο μετά τη γνωριμία τους, ο Άλεκ έκανε το επόμενο βήμα, δείχνοντας πόσο βέβαιος ήταν για εκείνη. Παντρεύτηκαν σε μια ρομαντική τελετή στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς. Από τότε, το ζευγάρι δεν έπαψε να μοιράζεται τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, ιδιαίτερα καθώς ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιων συζητήσεων και έντονης κριτικής. Σε όλες αυτές τις στιγμές, η Χιλάρια στάθηκε στο πλευρό του με αφοσίωση και διακριτικότητα. Και εκείνος, με τη σειρά του, μιλά συχνά για το πόσο πολύ στηρίζει, αγαπά και εμπιστεύεται τη γυναίκα του.

