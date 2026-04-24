Χάρι Στάιλς-Ζόι Κράβιτζ: Από το ειδύλλιο στον αρραβώνα σε χρόνο-ρεκόρ

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ φαίνεται πως κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του μέσου «Page Six», είναι αρραβωνιασμένοι έπειτα από μόλις οκτώ μήνες σχέσης.

Πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε ότι ο 32χρονος τραγουδιστής είναι «απόλυτα γοητευμένος» από την 37χρονη ηθοποιό, φτάνοντας στο σημείο να λέει πως «θα πηδούσε από γκρεμό για εκείνη», ενώ η ίδια βρίσκεται «στον έβδομο ουρανό». Μάλιστα, όπως σημειώνεται, «κανείς από τον κύκλο τους δεν εκπλήσσεται» από αυτή την εξέλιξη.

Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged after 8 months of dating: ‘He is completely smitten’ https://t.co/QGy7q9Fmce pic.twitter.com/a7dMMEFH7I — Page Six (@PageSix) April 23, 2026

Οι φήμες περί αρραβώνα φούντωσαν τις τελευταίες ημέρες, όταν η Κράβιτζ εντοπίστηκε να φορά ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει και τον περασμένο Δεκέμβριο, πυροδοτώντας ήδη από τότε σενάρια ότι η σχέση τους έχει περάσει σε πιο σοβαρό επίπεδο.

entonces harry styles y zoë kravitz están COMPROMETIDOS???? pic.twitter.com/jCcZtYHiQi — ؘjuandi (@poxelse) April 21, 2026

Το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα στο Λονδίνο σε τρυφερά στιγμιότυπα, με τον Στάιλς να την αποχαιρετά με ένα φιλί έξω από το ξενοδοχείο της στο Hampstead, ενώ σε άλλη έξοδό τους κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Παρά τις προσπάθειές τους να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί μαζί σε ρομαντικά ραντεβού σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Ρώμη και το Μπρούκλιν.

Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged after 8 months of dating: ‘He is completely smitten’ https://t.co/urDykMzAik pic.twitter.com/0eCQWEfWqT — New York Post (@nypost) April 23, 2026

Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν απαθανατίστηκαν να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ έναν μήνα αργότερα εμφανίστηκαν μαζί με τον πατέρα της ηθοποιού, Λένι Κράβιτζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός θα είναι ο πρώτος αρραβώνας για τον Στάιλς. Από την πλευρά της, η Κράβιτζ έχει υπάρξει παντρεμένη με τον ηθοποιό Καρλ Γκλούσμαν, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2019 πριν χωρίσουν το 2021. Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, ωστόσο η σχέση τους έληξε τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από τρία χρόνια.

Ο ίδιος ο Στάιλς έχει μιλήσει ανοιχτά το τελευταίο διάστημα για την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Zane Lowe Show» του Apple Music, αποκάλυψε πως έκανε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό του για το πώς φαντάζεται τη ζωή του τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε, δεν θέλει να είναι μόνος, αλλά να έχει ουσιαστικές σχέσεις, δυνατές φιλίες και μια οικογένεια, κάτι που τον οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να δημιουργήσει χώρο στη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

