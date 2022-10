«Xanadu» σημαίνει ένα ειδυλλιακό μέρος, έναν παράδεισο, και τι καλύτερο όνομα θα μπορούσε να δώσει ο Μπιλ Γκέιτς στη «μέγα-έπαυλη » του στο Σιάτλ;



Η αξία της φουτουριστικής υπερπολυτελούς έπαυλης, ονόματι Xanadu 2.0, εκτιμάται σε 120 με 154 εκατ. δολάρια, και είναι μόνο ένα από τα πολλά ακίνητα που έχει στην κυριότητά του ο ιδρυτής της Microsoft.

Ο Γκέις, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, και ένας από τους πλουσιότερους σήμερα, είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον, και προφανώς ήθελε το… περιβάλλον του να θυμίζει παράδεισο.



Το 1988 αγόρασε μία έκταση στο Σιάτλ κοντά και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του, αντί 2 εκατ. δολαρίων. Το ονόμασε Xanadu 2.0. Χρειάστηκαν επτά χρόνια για να χτίσει «το σπίτι των ονείρων του». Σύμφωνα μάλιστα, με τα όσα αναφέρει το therichest, ξόδεψε συνολικά, 63 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της έπαυλης που θυμίζει περισσότερο με οικοδομικό συγκρότημα.

This is a photo I took of Bill's house with my drone in Medina. Over 60,000 sq ft. He calls it Xanadu 2.0



And yet he wants us to cut back and live modestly. pic.twitter.com/qUyIq5dgsh