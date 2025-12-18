Λογαριασμός
Χαμός στο X: Ο Ίλον Μασκ στο στόχαστρο για σχόλια σχετικά με το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι…

Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ δέχτηκε σφοδρή κριτική λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας του με την ηθοποιό και λόγω προηγούμενων αναρτήσεών του προς νεότερες γυναίκες

Σίντνεϊ Σουίνι

Ο Ίλον Μασκ προκάλεσε την οργή των χρηστών του X με μια παράξενη ανάρτηση, εμπνευσμένη από το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι. Ο 54χρονος πολυεκατομμυριούχος δέχτηκε σφοδρή κριτική στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αφού σχολίασε την ενδυμασία της 28χρονης ηθοποιού στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid», στο Λος Άντζελες.

Η διάσημη ηθοποιός προκάλεσε αναταραχή στην εκδήλωση, όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα λευκό φόρεμα αλά Μέριλιν Μονρόε. Το λευκό φόρεμά της θύμιζε έντονα την iconic εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε στο «The Seven Year Itch» (1955). Και σε αυτή την περίπτωση το ντεκολτέ έκανε τη διαφορά… 

Ενώ πολλοί χρήστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να σχολιάσουν το ντύσιμο και το στήθος της σταρ της σειράς «Euphoria», η ανάρτηση του Ίλον Μασκ δέχτηκε σφοδρή κριτική λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας του με την ηθοποιό και λόγω προηγούμενων αναρτήσεών του προς νεότερες γυναίκες.

Σίντνεϊ Σουίνι

Σε απάντηση σε ένα βίντεο της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί, ο Μασκ δημοσίευσε ένα ασύνδετο γραφικό που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο περιείχε μια φωτογραφία μιας χαμογελαστής γυναίκας με μεγάλο στήθος με τη λεζάντα «Πώς φαίνεται», μαζί με ένα γραφικό ενός σώματος με φλεγμονή και κόκκινη σπονδυλική στήλη, υπονοώντας ότι υπέφερε από πόνο στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.

Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ

Πολλοί χρήστες θεώρησαν ακατάλληλο το γεγονός ότι ο Ίλον Μασκ σχολίασε το σώμα της Σίντνεϊ Σουίνι, ειδικά επειδή είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταινία, η Σίντνεϊ υποδύεται τη Μίλι Κάλοουεϊ, μια οικιακή βοηθό που δέχεται μια θέση σε πλούσια οικογένεια και σταδιακά μπλέκεται στα σκοτεινά μυστικά της. Η πρεμιέρα ανέδειξε όχι μόνο την ερμηνεία της, αλλά και το ανεπιτήδευτο στυλ της, που συνδυάζει glamour και θηλυκότητα.

