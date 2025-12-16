Λογαριασμός
Σίντνεϊ Σουίνι: «Έκλεψε» την παράσταση στο κόκκινο χαλί - Η εμφάνιση αλά Μέριλιν Μονρόε...

Αφήνοντας πίσω της την αμφιλεγόμενη καμπάνια με τα τζιν της American Eagle, η σταρ του «Euphoria» επέλεξε ένα λευκό, εντυπωσιακό φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση

Σίντνεϊ Σουίνι

Η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του νέου ψυχολογικού θρίλερ «The Housemaid», στο Λος Άντζελες, σκηνικό μαγνητοσκόπησης για τα φλας των φωτογράφων. Αφήνοντας πίσω της την αμφιλεγόμενη καμπάνια με τα τζιν της American Eagle, η σταρ του «Euphoria» επέλεξε ένα λευκό, εντυπωσιακό φόρεμα που έκλεψε την παράσταση.

Σίντνεϊ Σουίνι

Ένα φόρεμα που θυμίζει Μέριλιν Μονρόε 

Το λευκό φόρεμα της Σίντνεϊ θύμιζε έντονα την iconic εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε στο «The Seven Year Itch» (1955). Και σε αυτή την περίπτωση το ντεκολτέ έκανε τη διαφορά… Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν και οι συμπρωταγωνιστές της Σίντνεϊ, Amanda Seyfried και Brandon Sklenar, μαζί με άλλες διασημότητες. 

Σίντνεϊ Σουίνι

Στην ταινία, η Σίντνεϊ υποδύεται τη Μίλι Κάλοουεϊ, μια οικιακή βοηθό που δέχεται μια θέση σε πλούσια οικογένεια και σταδιακά μπλέκεται στα σκοτεινά μυστικά της. Η πρεμιέρα ανέδειξε όχι μόνο την ερμηνεία της, αλλά και το ανεπιτήδευτο στυλ της, που συνδυάζει glamour και θηλυκότητα.

Σίντνεϊ Σουίνι

Με αυτή την εμφάνιση, η Σίντνεϊ Σουίνι απέδειξε ότι μπορεί να μεταμορφώνεται από casual σε haute couture, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των φωτογράφων και του κοινού. Το λευκό φόρεμά της, η φινέτσα στο styling και η σιλουέτα της έκαναν την πρεμιέρα του «The Housemaid» μια από τις πιο λαμπερές βραδιές στο Χόλιγουντ.  

