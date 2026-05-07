Χαμός με την Γκουίνεθ Πάλτροου: Η επίθεση στους «πλούσιους άντρες», ενώ η ίδια ζει στη χλιδή...

Η Γκουίνεθ Πάλτροου βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά από δηλώσεις της σχετικά με την ανισότητα πλούτου και την κυριαρχία των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 53χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας, μέσα από το podcast της εταιρείας της Goop, άνοιξε μια συζήτηση για τη δύναμη που συγκεντρώνουν οι «υπερπλούσιοι λευκοί άντρες» της Silicon Valley, προκαλώντας όμως κύμα σχολίων για τη δική της πολυτελή ζωή και την οικονομική της επιφάνεια.

Στη συνομιλία της με τη γνωστή δημοσιογράφο τεχνολογίας, Κάρα Σουίσερ (Kara Swisher), η Γκουίνεθ Πάλτροου αναρωτήθηκε πώς η αμερικανική κοινωνία έφτασε στο σημείο να αποθεώνει συγκεκριμένους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, αναφερόμενη εμμέσως σε πρόσωπα όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλους ισχυρούς παράγοντες της Silicon Valley.

«Πώς φτάσαμε ως κοινωνία εδώ;», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η κουλτούρα γύρω από τον πλούτο και την καινοτομία έχει μετατρέψει κάποιους επιχειρηματίες σχεδόν σε «θεϊκές» φιγούρες, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τα πάντα — από την υγεία μέχρι τον πολιτισμό και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων».

Η Κάρα Σουίσερ συμφώνησε μαζί της, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία έχει αναπτύξει μια σχεδόν εμμονική λατρεία προς τον πλούτο και την επιχειρηματική επιτυχία. Όπως είπε, πολλοί θεωρούν αυτόματα ότι οι πλούσιοι είναι και εξυπνότεροι, ενώ συχνά αγνοείται το γεγονός ότι πολλές από τις τεχνολογικές εξελίξεις πάνω στις οποίες χτίστηκαν αυτές οι αυτοκρατορίες χρηματοδοτήθηκαν αρχικά από δημόσιο χρήμα.

Ωστόσο, οι δηλώσεις της Γκουίνεθ Πάλτροου προκάλεσαν αμέσως ειρωνικά σχόλια στα social media, καθώς αρκετοί χρήστες θεώρησαν υποκριτικό να μιλά για οικονομικές ανισότητες μια γυναίκα με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Από τη Γκουίνεθ Πάλτροου ακούγεται κάπως αστείο να μιλά για υπερπλούσιους λευκούς άντρες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι το ίδιο το brand Goop βασίζεται στην πολυτέλεια και σε προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε εύπορους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, αρκετοί θαυμαστές της έσπευσαν να την υπερασπιστούν, υποστηρίζοντας ότι ακριβώς επειδή ανήκει στην οικονομική ελίτ, η φωνή της μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή όταν θίγει ζητήματα προνομίων και κοινωνικής ανισότητας.

