Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πραγματοποίησαν ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά όμως χωρίς καμία διάθεση να αποφύγουν τα φλας των φωτογράφων.

Kim Kardashian holds hands with Lewis Hamilton while leaving her Broadway show 🫶 https://t.co/tqQzdlTh1M pic.twitter.com/eltgY3NS8E — TMZ (@TMZ) May 6, 2026

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να αποχωρεί χέρι-χέρι από το Μπρόντγουεϊ, μετά την παράσταση «The Fear of 13», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Έιντριεν Μπρόντι, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η σχέση τους περνά πλέον σε ένα πολύ πιο σοβαρό στάδιο. Η 45χρονη σταρ επέλεξε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό look, με τιρκουάζ κορσέ τοπ και ξεβαμμένο τζιν παντελόνι, συνδυάζοντάς το με ψηλοτάκουνα πέδιλα διακοσμημένα με στρας.

Οι φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούν εδώ και μήνες, ωστόσο μέχρι σήμερα απέφευγαν τις δημόσιες εμφανίσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η γνωριμία τους μετρά περισσότερο από μία δεκαετία, όμως η φιλία τους εξελίχθηκε σε ειδύλλιο στα τέλη του περασμένου φθινοπώρου.

Μάλιστα, η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως έχει ήδη εντάξει τον Βρετανό οδηγό και στην οικογενειακή της καθημερινότητα, καθώς σε πρόσφατο ταξίδι στην Ιαπωνία μαζί τους βρίσκονταν και τα τρία μικρότερα παιδιά της. Το ζευγάρι έχει επίσης εμφανιστεί μαζί στο Super Bowl, στο Coachella, αλλά και σε πιο καθημερινές στιγμές στο Λος Άντζελες, όπως σε εξορμήσεις για αγορές επίπλων.

Kim Kardashian holds hands with Lewis Hamilton for FIRST time in public as she slips into sexy corset for date https://t.co/iwjCxYfMBw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Η συγκεκριμένη βραδιά στο Broadway είχε πάντως ιδιαίτερη σημασία για την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς με την παράσταση «The Fear of 13» κάνει το ντεμπούτο της ως παραγωγός στο θεατρικό σανίδι.

