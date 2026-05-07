Mel B: Από τον εφιάλτη της εμμηνόπαυσης στις… καυτές νύχτες με τον νεότερο σύζυγό της

Η Mel B μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή φοβήθηκε πως κάτι σοβαρό συνέβαινε με την υγεία της. Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, που σήμερα είναι 50 ετών, εξήγησε πως άρχισε να βιώνει έντονες εξάψεις, νυχτερινούς ιδρώτες και κρίσεις άγχους, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς της συμβαίνει.

«Είχα τρομερούς νυχτερινούς ιδρώτες. Θυμάμαι πριν κλείσω τα 50 να κάθομαι σε συσκέψεις και να ρωτάω αν ζεσταίνονται κι άλλοι. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Σκεφτόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας πως μετακόμισε από το ηλιόλουστο Λος Άντζελες στο ψυχρό Λιντς της Αγγλίας και παρ’ όλα αυτά ένιωθε συνεχώς να «φλέγεται».

Η καλλιτέχνις αποκάλυψε πως τα συμπτώματα επηρέασαν ακόμη και την προσωπική της ζωή με τον νέο της σύζυγο, Ρόρι ΜακΦι, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, στο Λονδίνο. Όπως είπε, εκείνη ήθελε το υπνοδωμάτιο παγωμένο λόγω των εξάψεων, ενώ ο 37χρονος σύζυγός της λατρεύει τη ζέστη. Για να βρουν ισορροπία, αγόρασαν ένα υπερσύγχρονο στρώμα τεχνολογίας Eight Sleep Pod, το οποίο επιτρέπει διαφορετική θερμοκρασία σε κάθε πλευρά του κρεβατιού.

«Η δική μου πλευρά είναι κυριολεκτικά παγωμένη. Ο σύζυγός μου θέλει τα πάντα ζεστά. Εγώ πάντα κοιμόμουν με ανοιχτό παράθυρο, ακόμη και μέσα στον χειμώνα, αλλά τώρα το χρειαζόμουν ακόμη περισσότερο», ανέφερε γελώντας.

Πέρα όμως από τις σωματικές αλλαγές, η Mel B παραδέχτηκε ότι η εμμηνόπαυση ξύπνησε και βαθύτερες ψυχολογικές ανασφάλειες. Η ίδια συνέδεσε το αυξημένο άγχος που ένιωθε με τα τραύματα από τον γάμο της με τον δεύτερο σύζυγό της, Στίβεν Μπελαφόντε, τον οποίο έχει κατηγορήσει δημόσια για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης τους.

«Αναρωτιόμουν γιατί ξαφνικά αισθανόμουν τόσο αγχωμένη και γιατί αμφισβητούσα τον εαυτό μου. Έχω περάσει πολλά λόγω του κακοποιητικού γάμου μου και σκέφτηκα μήπως χρειάζομαι ακόμη περισσότερη θεραπεία», εξομολογήθηκε.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι λίγο πριν επισκεφθεί γιατρό για να συζητήσει το ενδεχόμενο ορμονικής θεραπείας, γνώρισε τα προϊόντα της εταιρείας που πλέον εκπροσωπεί. Αν και δεν έχει ακολουθήσει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, υποστήριξε πως άρχισε να νιώθει σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητά της.

Με το γνωστό της χιούμορ, η ίδια είπε πως έχει μετονομάσει την εμμηνόπαυση σε «Mel-opause», θέλοντας να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να μιλούν ανοιχτά για το θέμα χωρίς φόβο ή ντροπή.

«Δισεκατομμύρια γυναίκες περνούν εμμηνόπαυση. Μπορεί να ξεκινήσει στα 35, μπορεί στα 50 και να κρατήσει χρόνια. Αυτό που ζεις μπορεί να είναι πραγματικά τρομακτικό, αλλά δεν φταις εσύ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση γύρω από τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μιας γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

