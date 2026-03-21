Γκουίνεθ Πάλτροου: Από την Goop στο σφυρί: Πουλά κομμάτια από την ντουλάπα της

Ένα καπέλο για τον ήλιο, φούτερ, κολιέ με τη λέξη «mom», ένα παλιό τεύχος του Cosmopolitan. Αν αυτά σας θυμίζουν αντικείμενα που υπάρχουν σε πολλά σπίτια, στην πραγματικότητα πρόκειται για κομμάτια από τη συλλογή μιας διάσημης προσωπικότητας: της Γκουίνεθ Πάλτροου.

Την επόμενη εβδομάδα, σχεδόν 300 αντικείμενα που ανήκαν στη διάσημη ηθοποιό θα διατεθούν προς πώληση σε δημοπρασία του οίκου Julien’s, στο Λος Άντζελες, Πρόκειται για έναν οίκο που έχει πουλήσει στο παρελθόν εμβληματικά αντικείμενα, όπως το λεγόμενο «γυμνό» φόρεμα της Μέριλιν Μονρό και το δερμάτινο μπουφάν της Ολίβια Νιούτον-Τζον από το «Grease». Ωστόσο, σε αντίθεση με εκείνα τα αντικείμενα που έφτασαν σε εξαψήφιες τιμές, η δημοπρασία της Πάλτροου είναι πιο προσιτή, με τιμές εκκίνησης από περίπου 50 έως 75 δολάρια.

What… pic.twitter.com/WTy0EH9V9g — Julien's Auctions (@JuliensAuctions) March 20, 2026

Μια ολόσωμη φόρμα RED Valentino είχε ήδη «ανέβει» στα 600 δολάρια, ενώ κάποιος προσέφερε 700 δολάρια για το κολιέ «mom» της Πάλτροου. Αντίθετα, μια μαύρη ολόσωμη φόρμα Goop βρισκόταν ακόμη στα 50 δολάρια, ενώ δύο φωτογραφίες του πρώην συζύγου της, Κρις Μάρτιν, και του συγκροτήματός του Coldplay είχαν φτάσει τα 100 δολάρια. Αναμένεται ότι θα κατατεθούν κι άλλες προσφορές όσο πλησιάζει η δημοπρασία της Τρίτης, 24 Μαρτίου 2026.

Η δημοπρασία προέκυψε έπειτα από μια πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο και μια μετακόμιση. Ο Μάρτιν Νόλαν, συνιδρυτής της Julien’s, επισημαίνει ότι η δημοπρασία δείχνει πως «ακόμη και μια σταρ όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα δικά της πράγματα… Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη να μην φανεί ως μια ελιτίστικη δημοπρασία». Όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους, η μετακόμιση την οδήγησε σε μια νέα στάση απέναντι στα περιττά αντικείμενα. «Το μότο της από εδώ και πέρα είναι: “Αν αποκτήσω κάτι νέο, θα αποχωριστώ κάτι παλιό”», προσθέτει ο Νόλαν.

Join us next week for "Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit" taking place on March 24th & 25th, at 10AM PT live from The Peninsula… pic.twitter.com/WFLUdWs8Jq — Julien's Auctions (@JuliensAuctions) March 20, 2026

Φυσικά, υπάρχουν και αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν τη ζωή μιας σταρ: όπως το φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε η Πάλτροου στα Country Music Awards το 2010 ή ένα φόρεμα Christian Dior του 1999, σχεδιασμένο από τον Τζον Γκαλιάνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.