Βρισηίδα Ανδριώτου: Δυο κεράσια για μαγιό!

Ένα καλοκαιρινό φωτογραφικό trend θυμήθηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Δεν ξέρουμε αν το θυμάστε, ούτε γνωρίζουμε ποια το ξεκίνησε πρώτη, αλλά το να φοράς κομμάτια φρούτων ως ρούχα ουσιαστικά παίζοντας με την προοπτική μιας φωτογραφίας για ένα διάστημα κατέκλυζε όλο το instagram.

Ειδικά οι φούστες από φέτα καρπούζι ήταν must και νομίζουμε ότι έχουμε δει αμέτρητες τέτοιες πόζες, ειδικά από influencers και celebrities στην Ελλάδα. Η Βρισηίδα φαίνεται πως το είχε απωθημένο και έτσι πήρε έμπνευση και αποφάσισε να κάνει μια ιδιαίτερη τέτοιου είδους φωτογράφηση βάζοντας τον αγαπημένο της Σπύρο Μαρτίκα να κρατήσει με τέτοιο τρόπο δύο κεράσια που να φαίνονται σαν να είναι το πάνω μέρος του μαγιό της, ενώ η ίδια στο background με την εκπληκτική θέα από την Καλντέρα της Σαντορίνης πίσω της ήταν προφανώς topless.

Και όχι απλά την πέτυχαν την πόζα, αλλά chapeaux στον φωτογράφο Σπύρο που μετά από πάνω από δύο χρόνια κοινής ζωής με το μοντέλο και influencer έχει γίνει εξπέρ. Σε άλλα νέα το ερωτευμένο ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του στη Σαντορίνη απολαμβάνοντας το υπέροχο νησί, τη θέα και τα ανεπανάληπτα ηλιοβασιλέματα.

