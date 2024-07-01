Power of Love: Η Νίκη αναγνώρισε τον Πελετιέ από τις... τρίχες: «Εσύ δεν έχεις από τα αυτιά και πάνω!»

Το Power of Love ξεκίνησε δυναμικότατα και με όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια. Οι παίκτες εμφανίστηκαν έτοιμοι να ζήσουν το παιχνίδι και να μας κερδίσουν με την προσπάθειά τους να βρούν τον έρωτα, ξετυλίγοντας παράλληλα τις προσωπικότητές τους.

Ωστόσο δεν μας είναι όλοι άγνωστοι. Ο Νίκος Πελετιέ είναι ένα άτομο με πολύ ενεργή παρουσία στα social media, γνωστό για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του όσον αφορά τις σχέσεις ανδρών - γυναικών.

Τα κορίτσια αναγνώρισαν τον παίκτη λίγο μετά τη συνάντησή τους, και αφού αποχώρησε από τον χώρο εξήγησαν όσα γνωρίζουν. Ο Νίκος Πελετιέ σε παλιότερη ανάρτησή του στα Social media σχολίαζε τις γυναίκες με τριχοφυϊα. Η Νίκη, που δηλώνει επίσης ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ανέφερε πως στο παρελθόν έχει δεχθεί μπούλινγκ για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε πως στην ανάρτηση αυτή απάντησε πως σε εκείνον λείπουν τρίχες από τα αυτιά και πάνω...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.