Βιτόρια Σερέτι: Η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο πήγε στον γάμο του Μπέζος με φόρεμα και έφυγε με κουρέλια… (video-φωτό)

Η σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βιτόρια Σερέτι (Vittoria Ceretti), είχε μια ατυχία στον γάμο του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με τη Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez). Είδαμε και αυτή στον «γάμο του αιώνα». Η 27χρονη Βιτόρια φόρεσε ένα vintage φόρεμα Dolce & Gabbana, το ίδιο φόρεμα που φόρεσε η πρώην σύντροφος του Λεονάρντο, Ζιζέλ, στο Met Gala το 2003.

Η Βιτόρια, που έχει σχέση με τον 50χρονο σταρ του «Τιτανικού» από το 2023, έφτασε στο Gritti Palace φορώντας το συγκεκριμένο φόρεμα, το οποίο ήδη φαινόταν σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με την εμφάνιση της Ζιζέλ. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της βραδιάς, το «αμόρε» του διάσημο ηθοποιού γύρισε, μάλλον, με κουρέλια στο ξενοδοχείο. Δεν το γράφουμε εμείς, η ίδια «ανέβασε» φωτογραφία του φορέματος-κουρέλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Leonardo DiCaprio’s girlfriend, Vittoria Ceretti, wears dress made famous by his ex Gisele Bündchen to Bezos wedding party https://t.co/2ny0HOJP0q pic.twitter.com/8DeEh7rE91 — Page Six (@PageSix) June 28, 2025

Η Βιτόρια μας έδειξε πώς μια μικρή τρύπα είχε εμφανιστεί στο μπροστινό μέρος του φορέματος. Ακολούθησε ένα ακόμη στιγμιότυπο με την ίδια να είναι ξαπλωμένη, το φόρεμα να είναι σκισμένο και να αποκαλύπτει τα μακριά της πόδια.

Η Ζιζέλ έβγαινε με τον ηθοποιό από το 2000 έως το 2005 -χώρισε και κάμποσες φορές - αλλά τότε ήταν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια των σκανδαλοθηρικών περιοδικών. Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός είχε εμφανιστεί μαζί της στα Όσκαρ το 2005. Εκείνος ήταν 25 ετών όταν ξεκίνησε η σχέση τους και εκείνη ήταν περίπου 20 ετών. Το διάσημο μοντέλο κέρδισε επάξια -με τα προσόντα της- την καρδιά του γόη του Χόλιγουντ. Η Ζιζέλ είχε δηλώσει στο «Vanity Fair» το 2009: «Απλώς δεν ήταν γραφτό να είμαστε ζευγάρι, αλλά τον σέβομαι πάρα πολύ και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα». Συνέχισε να βγαίνει με τον Τομ Μπρέιντι το 2006 και τον παντρεύτηκε το 2009, αλλά χώρισαν το 2022, μετά από 13 χρόνια γάμου και δύο παιδιά.

Leonardo DiCaprio's girlfriend Vittoria Ceretti, 27, suffers major wardrobe malfunction at Jeff Bezos's wedding in same dress worn by A-lister's ex Gisele Bundchen https://t.co/U2WjzvNPez — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 29, 2025

Η καριέρα της Βιτόρια στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 14 της χρόνια, όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό «Elite Model Look» για πλάκα. Από τότε έχει περπατήσει σε 400 επιδείξεις μόδας και έχει κοσμήσει το εξώφυλλο της «Vogue» 23 φορές.

Πηγή: skai.gr

