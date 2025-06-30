Ciao, Κιμ… Η διάσημη τηλεπερσόνα, μάλλον, έχει επηρεαστεί από τις πασαρέλες και τα γκαλά που πηγαίνει και έκανε μια αντίστοιχη εμφάνιση στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Για την ακρίβεια, η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε κάτι απλό, λιτό και απέριττο και περπάτησε στους δρόμους της Βενετίας με τα εσώρουχά της. Ντυμένη δεν τη λες…

Η Κιμ έβαλε ένα κορσέ, ζαρτιέρες και ένα τούλι για να πάει στο πιτζάμα πάρτι του ζευγαριού που έγινε μετά τον γάμο. Ωστόσο, για κάποιο λόγο η ίδια δεν εμφανίστηκε στο πάρτι και αυτό το περίεργο ξωτικό είχαν τη χαρά να το δουν οι κάτοικοι της Βενετίας. Όπως μας πληροφορούν τα διεθνή μέσα - δεν τους ξεφεύγει τίποτα - η Κιμ φόρεσε εσώρουχα σε μπεζ και nude τόνους της Dilara Findikoglu, της ίδιας σχεδιάστριας που έφτιαξε το γαμήλιο σύνολο της αδελφής της, Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner).

Στον περίφημο «γάμο του αιώνα», η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε ένα vintage Versace φόρεμα που σχεδίασε ο αείμνηστος ιδρυτής του ιταλικού οίκου μόδας, Gianni. Η Κιμ «απογείωσε» το σύνολο με τα κοσμήματά της, φορώντας δύο διαμαντένια κολιέ Moussaieff, με σκουλαρίκια σε σχήμα αχλαδιού και τεράστια δαχτυλίδια.

