Η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) και ο σύντροφός της, Corey Gamble, φαίνεται πως είχαν προβλήματα στον «γάμο του αιώνα», δηλαδή του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Το ζευγάρι φέρεται να ενεπλάκη σε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων, ενώ έφευγε από τον γάμο του ζευγαριού, στη Βενετία της Ιταλίας, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail».

Η Nicola Hickling, η οποία είναι η «γκουρού της χειλεανάγνωσης» (κοινώς στο διάβασμα των χειλιών), υποστήριξε ότι η συζήτηση αφορούσε την ανυποχώρητη απαίτηση της σταρ των «Kardashians» να ταξιδέψει μόνη της με το θαλάσσιο ταξί αντί να μοιραστεί το μεταφορικό μέσο με άλλους καλεσμένους. Στα πλάνα φαίνεται η μαμά Καρντάσιαν να μπαίνει σε ένα θαλάσσιο ταξί με τον Gamble να την ακολουθεί. Η Hickling ισχυρίστηκε ότι ο Gamble είπε σε έναν από τους υπαλλήλους:

«Είμαστε ευτυχείς να ταξιδέψουμε μόνοι μας. Αυτό θα ήθελε να κάνει η Κρις». Το σχόλιο φαίνεται ότι ώθησε την Τζένερ να εμπλακεί. «Τι κάνεις; Θέλετε να μιλήσετε;», φέρεται να ρώτησε τον σύντροφός της. «Σου είπα... για όνομα του Θεού... θα ήθελα να ταξιδέψω μόνη μου».

Σε εκείνο το σημείο, ο Gamble βγήκε από το θαλάσσιο ταξί για να μιλήσει με έναν άλλον άνδρα και φέρεται να επιβεβαίωσε ότι θα έμπαιναν στο ταξί μόνοι τους. Παρά την τεταμένη ενέργεια με τον επί χρόνια αγαπημένο της, η Κρις Τζένερ κατάφερε να κρατήσει τις ισορροπίες και να μην «ξεκατινιαστούν».

Kris Jenner, boyfriend Corey Gamble have tense exchange over water taxi after Bezos wedding: lip reader https://t.co/CyJJfAnGJt pic.twitter.com/87RyPgcaB0 — Page Six (@PageSix) June 29, 2025

Η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) και ο σύντροφός της έφτασαν στη Βενετία την περασμένη Πέμπτη μαζί με τις κόρες της Kim και Khloé Kardashian και τις Kylie και Kendall Jenner. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στη «Page Six» ότι η εξαμελής παρέα της Κρις δεν ήταν το αρχικό σχέδιο, καθώς η Kendall, η Khloé και η Kylie δεν είχαν προσκληθεί αρχικά στον υπερπολυτελή βενετσιάνικο γάμο του δισεκατομμυριούχου. Μόνο όταν η διάσημη μαμά και μάνατζερ έκανε τα μαγικά της, κατάφερε να προσκληθούν και οι ο κόρες της…

For Vogue’s June 2025 digital cover story, we're giving you an exclusive look inside Lauren Sánchez Bezos's final wedding dress fitting: https://t.co/2CQAoLJlr0 pic.twitter.com/Hx2yKO1Z5j — Vogue Magazine (@voguemagazine) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

