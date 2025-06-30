Μπιγιονσέ: Ζήλεψε τα ιπτάμενα ταξί στο Ντουμπάι - Δείτε τι έπαθε στη συναυλία της στο Χιούστον (video)

Η Μπιγιονσέ (Beyoncé) είχε μια τρομακτική στιγμή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας, το βράδυ του Σαββάτου, 28 Ιουνίου 2025. Η σκηνή εκτυλίχθηκε λίγο πριν από το φινάλε της συναυλίας του «Cowboy Carter Tour», όταν η 43χρονη καλλιτέχνιδα βρισκόταν πάνω στο κάμπριο αυτοκίνητό της, διασχίζοντας την αρένα πάνω από τους θεατές. Ξαφνικά, το όχημα άρχισε να γέρνει προς τη μία πλευρά, με την τραγουδίστρια να είναι έτοιμη να πέσει με το αυτοκίνητό της στο κοινό. Φαίνεται ότι η Μπιγιονσέ ζήλεψε τη δόξα των ιπτάμενων ταξί στο Ντουμπάι -θα τα δούμε σε μερικούς μήνες-, αλλά δεν της βγήκε… «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!», άρχιζε να φωνάζει στην ομάδα της η καλλιτέχνιδα.

Το κοινό -αρχικά- μουδιασμένο από την ξαφνική παύση και το επικίνδυνο συμβάν, ξέσπασε αμέσως σε χειροκροτήματα όταν η τραγουδίστρια κατέβηκε με ασφάλεια από τον αέρα, χαμογελώντας και χαιρετώντας με ψυχραιμία. «Αν ποτέ πέσω, ξέρω πως εσείς θα με πιάσετε», είπε λίγο αργότερα, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της. Η εταιρεία παραγωγής Parkwood Entertainment επιβεβαίωσε το περιστατικό, αποδίδοντάς το σε «τεχνικό σφάλμα». Όπως σημειώνεται στη δήλωση, η Μπιγιονσέ απομακρύνθηκε γρήγορα και με ασφάλεια, κανείς δεν τραυματίστηκε και το σόου συνεχίστηκε κανονικά.

Η συναυλία στο Χιούστον αποτέλεσε την 23η από τις 32 στάσεις της περιοδείας, η οποία ολοκληρώνεται στο Λας Βέγκας τον επόμενο μήνα. Η περιοδεία, γεμάτη ενέργεια, country αναφορές και σκηνοθετική ευφυΐα, έχει ήδη σημειώσει ρεκόρ εισιτηρίων σε στάδια όπως το Τότεναμ στη Βρετανία και το Σταντ ντε Φρανς στο Παρίσι – ρεκόρ που η ίδια είχε καταρρίψει στο παρελθόν. Με την ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό, αλλά και τη λάμψη που τη χαρακτηρίζει, η Μπιγιονσέ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία καλλιτέχνιδα της γενιάς της…

Beyoncé powered through a scary technical malfunction at her first of two "Cowboy Carter" tour shows in her hometown of Houston on Saturday night.



The 43-year-old singer was performing her song "16 Carriages" in a suspended red car when the vehicle started to tilt in the air,… pic.twitter.com/juCgOAe2Ky — CBS News (@CBSNews) June 29, 2025

🎶 En pleine représentation au NRG Stadium à Houston, sa ville natale, Beyoncé a interrompu son concert à cause d'un câble ayant lâché sur sa Cadillac rouge volante alors qu'elle interprétait "16 Carriages" ⤵️ pic.twitter.com/TW3o9KhTdZ — Agence France-Presse (@afpfr) June 30, 2025

Πηγή: skai.gr

