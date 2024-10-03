Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δεν ένιωθε πλέον άνετα να σιωπά για τη Γάζα. Ο Ισπανός ηθοποιός μίλησε για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς κατά την παραλαβή ενός βραβείου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν την περασμένη εβδομάδα. Ο ηθοποιός καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς, ενώ έκανε λόγο για «μαζική τιμωρία που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός».

Ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και οι ηγέτες της Χαμάς -μερικοί από τους οποίους είναι πλέον νεκροί- που διέταξαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπαρδέμ εξήγησε γιατί επέλεξε να μιλήσει.

«Πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε να έρθει η ειρήνη. Αν ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση, τότε θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο ίδιο, μιλώντας πριν από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ την Τρίτη. «Η ασφάλεια και η ευημερία του Ισραήλ και η υγεία και το μέλλον μιας ελεύθερης Παλαιστίνης θα είναι δυνατές μόνο μέσα από μια κουλτούρα ειρήνης, συνύπαρξης και σεβασμού», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο πόλεμος έχει φέρει τα πάνω-κάτω και στο Χόλιγουντ κατά το τελευταίο έτος, όπου η δημόσια υποστήριξη του Ισραήλ ή της Παλαιστίνης προκάλεσε αντιδράσεις και εκφοβισμό, με κατηγορίες για αντισημιτισμό και ισλαμοφοβία, και κόστισε θέσεις εργασίας. Ακόμη και η σιωπή είχε τις συνέπειές της. Το κίνημα #blockout2024 πίεσε διασημότητες που δεν είχαν πει τίποτα -ή αρκετά- να πάρουν θέση.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» αποφάσισε να μιλήσει, ο ηθοποιός απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Γιατί το να συνεχίσουμε να καθυστερούμε τις διαπραγματεύσεις και να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, όπως λένε, ή να ξεκινήσουμε έναν αγώνα δρόμου για περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αυτό θα μας οδηγήσει στον γκρεμό».

Ο Μπαρδέμ τόνισε ότι ενώ ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία είναι πραγματικά και σοβαρά προβλήματα στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και πέρα από αυτές, ωστόσο οι όροι χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν την προσοχή από το «νόμιμο δικαίωμα να επικρίνουμε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης και της Χαμάς».

«Γινόμαστε μάρτυρες εγκλημάτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως, για παράδειγμα, η απαγόρευση τροφίμων, νερού, φαρμάκων, ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας, όπως λέει η UNICEF, τον πόλεμο κατά των παιδιών και το τραύμα που δημιουργείται για γενιές. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε αυτό», εξήγησε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για παγκόσμια ζητήματα, υπογράφοντας μια ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούσε ειρήνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς το 2014, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα είχε μιλήσει σε μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, για την οποία έκανε την αφήγηση ενός ντοκιμαντέρ. Είναι επίσης υπέρμαχος του περιβάλλοντος και μίλησε στον ΟΗΕ το 2019 για την προστασία των ωκεανών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.