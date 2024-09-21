Η Victoria Beckham έχει ταλέντο στη μουσική, στη μόδα, στο τραγούδι, αλλά όχι στη μαγειρική. Η σχεδιάστρια μόδας, μάλλον, δεν είναι μια επιδέξια σεφ όπως ο γιος της και ανερχόμενος μάγειρας, Brooklyn, ή ο ικανότατος σύζυγός της, David Beckham, μετά την καταστροφή στην κουζίνα της.

Η Victoria προσπάθησε να φτιάξει ένα νόστιμο πρωινό -τηγανίτες- για την 13χρονη κόρη της, Harper. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν σκέτη αποτυχία. Βλέποντας κάποιος τις φωτογραφίες θα έλεγε ότι πρόκειται για κάτι που μοιάζει σαν κρέπα, αλλά σίγουρα όχι για τηγανίτες.

Victoria Beckham reveals 'kitchen disaster' as she tries to make breakfast for Harperhttps://t.co/mcWq1iS5ZF pic.twitter.com/qvpO6FEnZT — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 20, 2024

Βιντεοσκοπώντας τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς της, αποκάλυψε: «Προσπάθησα να φτιάξω τηγανίτες, αλλά δεν τα κατάφερα. Είμαι μια ''καταστροφή'' στην κουζίνα, αλλά προσπάθησα. Χρειάζομαι λίγη εξάσκηση! Ήταν κάτι σαν ''υβρίδιο τηγανίτας-ομελέτας''», ανέφερε η ίδια με χιούμορ.

Πηγή: skai.gr

