Η Τζένιφερ Άνιστον απάντησε σε μια σειρά από φήμες για τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η 55χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» έβαλε τα πράγματα στη θέση τους κατά τη διάρκεια ενός ανάλαφρου παιχνιδιού, απαντώντας σε ερωτήσεις «σωστό ή λάθος» με τον παρουσιαστή.

Η Άνιστον απάντησε στο αν έχει βάλει στο πρόσωπό της σπέρμα σολομού για να έχει ένα «φρέσκο» και λαμπερό δέρμα, καθώς και σε μια φήμη που κυκλοφορούσε ότι έχει μια σακούλα με τις στάχτες της νεκρής ψυχοθεραπεύτριάς της… Και η ηθοποιός είπε «ναι»!

Πέρυσι η Άνιστον ξεκαθάρισε ότι είχε αρχικά τις αμφιβολίες της γι’ αυτή τη νέα τάση, όπως δήλωσε στη «Wall Street Journal»: «Πρώτα απ' όλα, είπα, ‘’Μιλάς σοβαρά; Πώς παίρνετε το σπέρμα του σολομού;’’». Τελικά, η ηθοποιός το έκανε κι αυτό…

Η σούπερ σταρ του Χόλιγουντ παραδέχτηκε στο δημοσίευμα ότι δεν αισθάνθηκε ότι η περιποίηση προσώπου με σπέρμα σολομού έκανε κάτι για να βελτιώσει τη νεανική λάμψη της επιδερμίδας της. Ειδικοί ομορφιάς και διάφορες έρευνες, υποστηρίζουν πως το σπέρμα σολομού έχει πολλαπλά οφέλη, όπως αναγεννητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Ένας λόγος που το σπέρμα σολομού έχει γίνει τόσο δημοφιλές είναι ότι αποτελεί βασικό προϊόν στην Κορέα εδώ και πολλά χρόνια.

Η θεραπεία προσώπου γίνεται συνήθως σε ιατρικά σπα, με στόχο την παραγωγή περισσότερου κολλαγόνου και τη βελτίωση της μελάγχρωσης και της φλεγμονής. Το DNA που συλλέγεται από το σπέρμα του σολομού αναγράφεται στις ετικέτες των συστατικών ως Sodium DNA, HP DNA ή PDRN.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής ο παρουσιαστής τη ρώτησε για τη νεκρή ψυχοθεραπεύτριά της: «Έχεις μια σακούλα με φερμουάρ γεμάτη με τις στάχτες της; «Είναι λίγο αλήθεια. Θα ακουστεί σαν να χρειάζομαι πραγματικά έναν ψυχολόγο μετά από αυτό», απάντησε χαμογελώντας η Άνιστον.

Learned something new today 😂



I didn’t know salmon sperm was a beauty supplement



But I guess anything is possible pic.twitter.com/CjCg9lgx2W — Living with Luci 🏹 (@LivingwithLuci) September 4, 2023

Η Άνιστον είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην κατοχή της τέφρας της της σε συνέντευξή της στο «GQ» το 2012, εξηγώντας: «Έχω την τέφρα της ψυχολόγου μου σε μια σακούλα. Με θεωρούσε περίπου σαν κόρη της και εγώ τη θεωρούσα περίπου σαν μητέρα μου. Πήγα στην κηδεία της. Τη χώρισαν σε μικρές σακούλες που μοίρασαν σαν μπομπονιέρες για πάρτι», πρόσθεσε η Άνιστον. Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν ταξιδεύει στο εξωτερικό κουβαλώντας μαζί της βάζα με ελιές, η ηθοποιός είπε, επίσης, ναι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.