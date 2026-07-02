Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών προχώρησε στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και στον σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, αναφορικά με το περιστατικό στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα, όπου επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς προσέγγισης με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση. Το γεγονός προκάλεσε νέο κύκλο ελέγχων για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς την ίδια στιγμή άνδρας πλησίασε κολυμπώντας και επιβιβάστηκε στο πλοίο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσδεσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από την έρευνα προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στο νερό και επιβιβάστηκε εν πλω είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του σκάφους.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία συνοδευόμενη από οπτικοακουστικό υλικό, που οδήγησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το δρομολόγιο.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Μετά τον αρχικό έλεγχο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη αφού προσκομίστηκε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Ωστόσο, οι διοικητικές διαδικασίες συνεχίζονται: όπως ανακοινώθηκε, κινείται η επιβολή κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, πρακτική που, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, αντιβαίνει στους κανόνες ασφαλείας.

Εισαγγελική εντολή ενεργοποίησε παράλληλα τον σχηματισμό δικογραφίας, με στόχο να αποτυπωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εξεταστεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αλληλουχία των ενεργειών του πληρώματος, οι λόγοι για τους οποίους ο καταπέλτης παρέμεινε ανοιχτός κατά την προσέγγιση, καθώς και το κατά πόσο η προσωρινή αποκατάσταση της μηχανικής βλάβης επηρέασε τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και ότι δεν γίνονται ανεκτές εκπτώσεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τα πορίσματα της διοικητικής και ποινικής διερεύνησης αναμένονται να φωτίσουν τα αίτια και τις ευθύνες, ενώ το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγια του μετά την πιστοποίηση αξιοπλοΐας, υπό την αυξημένη προσοχή των αρχών για την αυστηρή τήρηση των κανόνων.



Πηγή: skai.gr

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