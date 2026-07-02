Η αλβανική αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, καθώς χιλιάδες πολίτες επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο κτίριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη ζώνη προστασίας Vjosa–Narta (Ζβέρνετς, Βλόρα), έργο που συνδέεται με την Ίβανκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διαδηλωτές πέταξαν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και βουλευτές, ενώ σημειώθηκαν απόπειρες διάρρηξης του αστυνομικού κλοιού.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπήρξαν τραυματισμοί αστυνομικών από εκτοξευόμενα αντικείμενα, ενώ αλβανικά ΜΜΕ μετέδωσαν για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες (τρεις αστυνομικούς και έναν διαδηλωτή) και πολλαπλές συλλήψεις.

Αναφέρθηκαν επίσης υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων σπασμένα τζάμια περιπολικού. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει προσαγωγές για ρίψεις αυγών σε οχήματα βουλευτών. Οι οργανωτές προαναγγέλλουν νέα μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο 4/6.

Τι βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης



Το έργο στο Ζβέρνετς/Vjosa–Narta προβλέπει τη κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου σε ένα ευαίσθητο υγροτοπικό οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα (μεταξύ άλλων, αποικίες φλαμίνγκο και μεταναστευτικών πτηνών).

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για διατάραξη των μεταναστευτικών διαδρομών και μόνιμη υποβάθμιση του τοπίου.

Η υπόθεση έχει φορτίσει τον δημόσιο διάλογο στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και ευνοϊκή νομοθέτηση υπέρ επενδυτών, ενώ διεθνή δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η αντιπαράθεση αγγίζει ακόμη και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.



Πότε ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις και γιατί



Η περιβαλλοντική ανησυχία για την προστατευόμενη περιοχή Vjosa–Narta είναι παλαιότερη, όμως η ένταση κλιμακώθηκε όταν προχώρησαν διαδικασίες αδειοδότησης/χωροθέτησης για πολυτελή τουριστική ανάπτυξη.

Δημοσιεύματα αναφέρουν αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο το 2024 που άνοιξαν τον δρόμο για επενδύσεις σε προστατευόμενες ζώνες.

Από τις αρχές Ιουνίου καταγράφονται συνεχείς, ολοένα μαζικότερες πορείες στα Τίρανα και στη Βλόρα με σύμβολο τα «ροζ φλαμίνγκο», σε συνδυασμό με καθιστικές διαμαρτυρίες και προσπάθειες αποκλεισμού θεσμικών κτιρίων.

Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλες συγκεντρώσεις επιχείρησαν να εμποδίσουν τη συνεδρίαση της Βουλής, με την αστυνομία να απωθεί τα πλήθη και να κάνει εκτεταμένη χρήση μέσων αποτροπής.

«Θέλουμε διαφάνεια και προστασία της φύσης» είναι τα κεντρικά συνθήματα, με αιχμή ότι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα υγροτόπων απειλείται από μία ιδιωτική ανάπτυξη που δεν πληροί περιβαλλοντικά κριτήρια.

Πηγή: skai.gr

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